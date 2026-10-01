Тина Кароль рассказала о строгих правилах закрытого кампуса, где живет ее сын, и вернется ли Вениамин в Украину после 18-летия

Украинская певица Тина Кароль приоткрыла завесу над довольно строгими условиями, который действуют на территории кампуса учебного заведения в Великобритании, где в настоящее время учится ее сын Вениамин Огир. По словам артистки, на закрытую территорию практически никого не пускают, кроме студентов, поэтому даже для того, чтобы поздравить юношу с 18-летием, ей придется найти "окошко" в его расписании.

Об этом знаменитость рассказала в комментарии для проекта "ЖВЛ". Отдельно Тина Кароль подчеркнула, что хотя в ноябре и отправится праздновать совершеннолетие сына за границу, уже зимой он сам вернется в Украину.

"Да, ему исполнится 18 лет. Он приедет сюда уже в декабре. И я, безусловно, приеду к нему, чтобы поздравить. Придется выкроить время в графике учебы, ведь дети находятся в кампусе и есть только экстренный случаи, когда к ним можна. А так они находятся в комьюнити. Я не прерываю его учебу своими эмоциональными всплесками", – поделилась певица.

Тіна Кароль зазначила, що її... Источник: Скриншот Развернуть

Напомним, что Тина Кароль отправила своего сына учиться за границу, когда ему было всего восемь лет. Как объясняла знаменитость, принять такое решение было очень непросто, но она четко осознавала: только так Вениамин сможет вырасти самостоятельным.

"Его начали залюбливать все из-за потери папы (в 2013-м умер муж певицы Евгений Огир. – Ред.). И для того, чтобы он не вырос плаксой, чтобы не было так, что бабушки рядом и всегда все ему приносят, это нужно было преодолеть. Я сказала, что теперь он единственный мужчина, и он сразу повзрослел. Это больно, но я должна была так поступить. И я хотела, чтобы он рос обычным мальчиком, без флера мамы. Мы достигли этого результата вместе с ним", – поделилась артистка.

Артистка відправила Веніамін... Источник: instagram.com/tina_karol Развернуть

Кроме того, Тина Кароль считает, что, приняв решение отправить Вениамина на обучение в Великобританию, она оградила его от влияния российских или советских нарративов.

Артистка также рассказала, что ее сын уже определился с будущей профессией и начал получать образование по выбранному направлению: "Вения – политолог и экономист. Содержательная личность, все, как хотела мама (это шутка). У него хватает логики, ума. Сегодня, даже в свои 17 лет, он может вести дискуссию о политике и экономике".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Тина Кароль призналась, как поступит, если ее единственный сын пойдет на войну после 18 лет.