"То, что вдохновляет всех нас": Зеленский отметил государственной наградой Дарью Астафьеву, которая читала радиодиктант, и других деятелей искусства

9 ноября по случаю Дня работников культуры и мастеров народного искусства президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями культурного сообщества и отметил их государственными наградами. Более 30 человек получили ордена и медали, более 40 – почетные звания.

Среди награжденных – волонтерша, певица, телеведущая, основательница книжного приложения UnderBooks Дарья Астафьева. На сайте ОП сообщается, что звезда удостоена ордена княгини Ольги III степени.

С 2022 года она активно занимается волонтерской деятельностью, помогает армии. В 2023-м запустила мобильное приложение для чтения и прослушивания украинской литературы UnderBooks, а в октябре этого года стала одной из двух чтецов Радиодиктанта национального единства.

Астафьева и Зеленский. 9 ноября 2026 года. Источник: пресс-служба ОП

Такая же награда вручена Ярославе Гресь, общественной деятельнице, руководительнице интерактивных выставок Ukraine WOW и "Тот день". С началом полномасштабного вторжения РФ она стала руководительницей и координаторкой фандрейзинговой платформы United24.

Вручение ордена княгини Ольг... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Представительницы культурног... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

На торжественном награждении в день профессионального праздника были и артисты, решение о награждении которых президент принял ранее. В частности:

– участники группы "ДахаБраха" Марко Галаневич и Елена Цибульская;

– музыкант Тарас Тополя;

– дизайнер Валерия Гузема, глава БО "Благотворительный фонд Валерии Гуземы";

– писатель Любко Дереш и другие.

Тарас Тополя получил награду. Источник: пресс-служба ОП

Кроме того, президент передал орден "Золотая Звезда" маме писателя, переводчика и общественного деятеля Владимира Вакуленко, которым он награжден посмертно.

"Всех нас объединяет понимание, что культура и искусство очень нужны и важны. Это голос. Там, где Украину не слышно, там, где не все нас понимают, именно голос искусства, культуры, живописи, кино – все то, что вдохновляет всех нас внутри государства и звучит сегодня за рубежом, – имеет большое влияние.

Спасибо украинским деятелям искусства за все, что вы делаете: за распространение правды за рубежом о том, что происходит в нашей стране, за поддержку духа украинцев внутри страны", – заявил Зеленский.

Президент Украины. 9 ноября 2026 года. Источник: пресс-служба ОП

Отметим, что, согласно указу №1100/2026:

ордена князя Ярослава Мудрого V степени получили трое человек;

получили трое человек; ордена "За заслуги" II степени – еще трое;

– еще трое; "За заслуги" III степени – 16;

– 16; ордена княгини Ольги III степени – 11;

– 11; медаль "За труд и доблесть" – один человек.

Еще один артист будет носить звание народного, а заслуженного – 11. Заслуженными деятелями искусств президент назначил десять украинцев, заслуженными мастерами народного творчества – четверых. Заслуженными работниками культуры стали 20 граждан.

Президент отметил представит... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Президент отметил представит... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Президент отметил представит... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Президент отметил представит... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Президент наградил представи... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Президент отметил государств... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Президент отметил государств... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Президент отметил государств... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Президент отметил государств... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Президент отметил государств... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Президент отметил государств... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Президент отметил государств... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Президент отметил государств... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Президент отметил государств... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Президент отметил государств... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Президент отметил государств... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Президент отметил государств... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Президент отметил государств... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Президент отметил государств... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Президент отметил государств... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Президент отметил государств... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Президент отметил государств... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Президент отметил государств... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Президент отметил государств... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Президент отметил государств... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Президент отметил государств... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Президент отметил государств... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Полный список деятелей искусства, отмеченных президентским указом №1100/2026:

Текст документа. Источник: Скриншот president.gov.ua

Текст документа. Источник: Скриншот president.gov.ua

Текст документа. Источник: Скриншот president.gov.ua

Текст документа. Источник: Скриншот president.gov.ua

Текст документа. Источник: Скриншот president.gov.ua

Текст документа. Источник: Скриншот president.gov.ua

Текст документа. Источник: Скриншот president.gov.ua

Текст документа. Источник: Скриншот president.gov.ua

Как писал OBOZ.UA, в начале ноября Владимир Зеленский наградил орденом княгини Ольги I степени первую леди Соединенных Штатов Америки Меланию Трамп. Почетной государственной награды она была удостоена за организацию гуманитарной миссии в оккупированных Олешках Херсонской области и личный вклад в поддержку Украины.