Тайна личной жизни экс"Бориса Апреля": почему Zi Faámelu рассталась с возлюбленным после двух лет отношений и пряталась от него в туалете

Певица Zi Faámelu, ранее известная как Борис Апрель, рассказала о завершении двухлетних отношений с возлюбленным, периоде социальной изоляции и психологических трудностях, из-за которых она почти исчезла из публичного пространства после "Фабрики звезд". Артистка призналась, что посвятила партнеру много времени и сил, пыталась изменить его образ жизни, а в итоге осознала, что сама нуждается в переменах.

Именно во время одного из самых тяжелых эпизодов этих отношений ей пришла в голову идея создать собственное ток-шоу The Zi Faámelu Show. О личных переживаниях и планах вернуться к публичной жизни певица рассказала в видео на YouTube, записанном на английском языке.

По словам артистки, на протяжении двух лет она вкладывала много энергии в отношения и пыталась сделать жизнь избранника лучше. В частности, побуждала его заниматься спортом, бросить курить, готовила ему еду и поддерживала в различных начинаниях. В то же время сама постепенно начала чувствовать себя истощенной.

Zi Faámelu вспомнила, что однажды буквально пряталась от любимого в его ванной комнате. Сидя на унитазе, она смотрела на себя в зеркало и не могла понять, как оказалась в таком состоянии. Именно тогда, по ее словам, у нее внезапно возникла мысль о собственном ток-шоу.

Zi Faámelu рассказала о заве... Источник: кадр из видео Развернуть

"Я отдала этому мужчине все, что у меня было. Я наставляла его, пыталась изменить. Пыталась улучшить его жизнь, чтобы он бросил курить. Он начал заниматься спортом. Я готовила ему еду и просто всячески поощряла, подбадривала. Я отдала ему два года своей жизни. Столько времени и энергии!" – рассказала певица.

Она не стала раскрывать личность бывшего партнера и подробности, из-за которых пара решила расстаться. Однако дала понять, что после расставания чувствует себя значительно лучше и увереннее. Артистка также сообщила, что похудела примерно на 10 килограммов и снова чувствует внутреннюю искру.

Она не стала раскрывать личн... Источник: instagram.com/zifaamelu Развернуть

Zi Faámelu также объяснила, почему надолго исчезла из поля зрения публики. Оказалось, что одной из причин была ее склонность к перфекционизму. Певица постоянно представляла себе лучшую версию себя как нечто недостижимое, к чему нужно пройти долгий путь. Из-за этого она откладывала исполнение мечтаний и все больше изолировалась от мира.

"Я откладывала свою жизнь. Я откладывала все. И я думала: эта лучшая версия меня такая недостижимая. Она где-то там, и мне нужно сделать так много, пройти столько этапов. Это огромное давление. Это так угнетало", – поделилась артистка.

Zi Faámelu объяснила, почему... Источник: instagram.com/zifaamelu Развернуть

В тот период она в основном оставалась дома, ела чипсы и без перерыва смотрела сериалы, убеждая себя, что мечты могут подождать. В то же время певица работала над своим психологическим состоянием: проходила терапию, выходила на прогулки, слушала книги и старалась постепенно возвращаться к обычной жизни.

"Изоляция закончилась. Время вернуться к видимости. Время снова стать заметной. И это пугает. Надеюсь, на этот раз это будет другой вид видимости, контролируемая видимость, выбранная видимость. Вы выбираете, что показывать", – объяснила Zi Faámelu.

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