Суспільне неожиданно изменило правила Нацотбора на Евровидение: что это означает для зрителей и участников

Суспільне Мовлення неожиданно внесло изменения в правила проведения Национального отбора на Евровидение. Организаторы конкурса решили увеличить количество участников, которые смогут попасть в лонг-лист.

Теперь за право представить Украину на международной арене смогут побороться до 18 артистов, тогда как ранее их количество не могло превышать 12. Обновление правил правление Суспільного утвердило девятого ноября.

После изменения правил в лон... Источник: Скриншот Развернуть

Неизменным осталось то, что в лонг-лист смогут попасть исполнители, которые подписали все необходимые договоры с вещателем и подтвердили наличие неисключительных имущественных прав на конкурсную песню.

О влиянии нового правила на формирование шорт-листа не сообщалось. Как известно, традиционно по результатам прослушивания Суспільне выбирает не менее 6 участников, которые проходят во второй этап конкурса. Имя еще одного артиста появляется в шорт-листе по результатам зрительского голосования. Теперь украинские еврофаны смогут оценить больше заявок и, соответственно, выбрать лучшего кандидата.

За шанс представить Украину... Источник: eurovision.com Развернуть

Что известно о Нацотборе на Евровидение 2027

Музыкальным продюсером нынешнего конкурса стал музыкант и композитор Дмитрий Шуров (Pianoбой). Он занимал эту должность в 2023 и 2024 годах, когда от Украины на главную сцену Европы отправлялись группа Tvorchi и Alyona Alyona & Jerry Heil соответственно.

Суспільне получило 217 заяво... Источник: instagram.com/suspilne.eurovision Развернуть

Суспільне получило 217 заявок на участие в Нацотборе 2027. Желание представить нашу страну на Евровидении выразили 153 сольных исполнителя и 48 групп. В списке было 8 музыкантов, которые уже участвовали в отборе в разные годы. Кроме того, заявки подали артисты из Нидерландов, Великобритании, Норвегии и Чехии.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что первый объявленный участник Евровидения 2027 оказался другом Украины.