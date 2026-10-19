Супермодель Синди Кроуфорд впервые прокомментировала смерть 27-летнего сына и показала его редкое фото

60-летняя супермодель Синди Кроуфорд впервые публично высказалась о смерти своего единственного сына Пресли Гербера, который ушел из жизни в возрасте 27 лет. Лишь спустя почти месяц после трагедии знаменитость опубликовала черно-белый портрет мужчины, на котором он позирует с крыльями, и поделилась болью, которую переживает ее семья.

Трогательный пост появился на странице Кроуфорд в Instagram. К словам матери присоединились ее муж, бизнесмен Рэнде Гербер, и дочь Кайя, которая, как и сама Синди, сделала карьеру в модельном бизнесе. Семья с нежностью вспомнила Пресли и поблагодарила всех, кто поддерживает ее в этот тяжелый период.

Синди Кроуфорд впервые публи... Источник: скриншот Развернуть

"Нам очень больно терять нашего любимого сына и брата. Мы так счастливы, что Пресли был в нашей жизни на протяжении 27 лет. Он был милым, прекрасным человеком, который любил и был любим, сейчас и навсегда", – написали близкие модели.

Они также признались, что гордятся тем, каким человеком был Пресли, а также его добротой и чувствительностью. Семья также поблагодарила за волну любви и поддержки от друзей, знакомых и даже незнакомцев, которые разделяют их боль.

"До новой встречи, наш милый мальчик. Мы всегда будем тебя любить, мама, папа и Кая", – говорится в посте.

Пресли Гербер скончался 20 с... Развернуть

Ренде Гербер также опубликовал посвящение сыну на своей странице. В сториз он перепостил запись дочери Кайи, добавив слова: "Моя жизнь, мой мир, мое сердце. Миг, который будет жить во мне вечно".

Пресли Гербер умер 20 сентября в реабилитационном центре в Санта-Монике, штат Калифорния, США. Правоохранители обнаружили его мертвым по прибытии на место. Смерть расследовали как возможную передозировку, а следователи сообщили, что признаков насильственной смерти не обнаружили.

Пресли был старшим ребенком Синди Кроуфорд и Рэнде Гербера. Он начал модельную карьеру в подростковом возрасте и сотрудничал с известными модными брендами. В последние годы мужчина открыто рассказывал о проблемах с психическим здоровьем и зависимостью.

Пресли Гербер с родителями

Ранее о длительной борьбе брата с наркотической зависимостью говорила и Кайя Гербер. Она называла этот опыт десятилетней борьбой и объясняла, что откровенность Пресли помогла их семье по-другому взглянуть на сложные темы.

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