Суд лишил Хэлли Берри права видеться с сыном в любое время: что натворила звезда и какую личную переписку использовали против нее

Американская актриса Хэлли Берри не сможет видеться со своим 12-летним сыном Масео в любое время, ведь суд округа Лос-Анджелес удовлетворил ходатайство ее бывшего мужа, артиста Оливье Мартинеса, о временном запретительном предписании. Экс-партнер звезды франшизы "Люди Икс" обвинил ее в физическом насилии над их общим ребенком, поэтому теперь для знаменитости установлен специальный график встреч с мальчиком.

До следующего слушания, которое состоится 16 октября, Хэлли Берри сможет общаться с Масео по понедельникам и вторникам с 10:00 до 20:00, а также по субботам и воскресеньям в то же время. Об этом сообщает издание People, которое ознакомилось с соответствующими судебными документами.

Оливье Мартинес обвинил Хэлл... Развернуть

Что натворила актриса

Согласно заявлению Оливье Мартинеса, в субботу, 26 сентября, Хэлли Берри "издевалась" над их сыном. Актриса якобы в гневе зашла в комнату к Масео, когда он играл в игру в VR-очках, набросилась на него, схватила обеими руками за шею и начала душить со словами: "Кто теперь доминирует?".

Как утверждает Мартинес, после этого сын связался с ним и попросил забрать от матери. Актер якобы написал Хэлли Берри, чтобы убедиться, что она не будет против этого, на что получил ответ: "Нет, я не согласна. Он хочет драться со своей матерью? Какого ребенка мы воспитываем?".

Когда Оливье Мартинес упрекнул бывшую жену в том, что она хочет держать сына у себя дома, несмотря на его отказ, кинозвезда якобы заявила: "Я его мать, и это неправильно! Он не уважал свою мать, и тебе, как его отцу, это не должно казаться нормой! Он относится ко мне пренебрежительно и думает, что я не имею права высказывать свою позицию ни по одному вопросу. Я для него просто мешок с деньгами! Это неправильно".

Актриса якобы начала душить... Источник: instagram.com/halleberry Развернуть

В своем заявлении Оливье Мартинес указал, что на следующий день после инцидента Хэлли Берри снова написала ему и попросила помочь убедить Масео поговорить с ней. Она добавила: "Мне очень жаль из-за того, что произошло вчера вечером, и я знаю, что ему тоже".

Ответ адвоката звезды

Представители Хэлли Берри опровергают обвинения в ее адрес. Адвокат артистки назвал заявление Оливье Мартинеса абсолютно "безосновательным".

"Сказать, что это заявление полностью безосновательно и намеренно вводит в заблуждение, было бы мало. К счастью, Хэлли привыкла к такому возмутительному поведению со стороны господина Мартинеса. Хотя она огорчена, не позволит, чтобы это помешало ей бороться за интересы Масео и дарить ему любовь и поддержку", – подчеркнул адвокат.

Адвокат Хэлли Берри отвергае... Источник: instagram.com/halleberry Развернуть

Напомним, что Оливье Мартинес и Хэлли Берри подали на развод в октябре 2015-го, спустя два года после заключения брака. Окончательно актеры перестали быть мужем и женой в 2023 году и тогда же договорились о совместной опеке над сыном. Берри согласилась выплачивать бывшему мужу средства на содержание ребенка.

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