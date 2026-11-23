Суд поставил точку в деле об алиментах Саакашвили на дочь нардепа Ясько: на чью сторону встала Фемида

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Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение по делу о взыскании алиментов с бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в пользу его дочери Жасмин, рожденной от отношений с народным депутатом Елизаветой Ясько. Суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу представительницы нардепа, поскольку не удалось установить зарегистрированное место жительства или пребывания Саакашвили.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на судебный реестр. Постановление апелляционной инстанции приняли 16 ноября. Оно вступило в законную силу и не подлежит обжалованию.

Предыстория дела

Еще в августе Елизавета Ясько обратилась в Шевченковский районный суд Киева с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов с Михаила Саакашвили.

Однако районный суд отказал в удовлетворении заявления. Причиной стало отсутствие информации о зарегистрированном месте жительства бывшего президента Грузии. Из-за этого суд не смог определить адрес, по которому ему следовало отправить судебный приказ.

Адвокат народного депутата обжаловала это решение в апелляционном порядке, однако изменить его не удалось.

Почему отказали

В Киевском апелляционном суде объяснили, что перед выдачей судебного приказа о взыскании алиментов необходимо установить адрес ответчика. Именно на него отправляют соответствующее решение.

Если у суда нет информации о зарегистрированном месте жительства лица, судебный приказ не сможет вступить в законную силу в соответствии с требованиями Гражданского процессуального кодекса.

Обе судебные инстанции выяснили, что до 11 августа 2015 года Михеил Саакашвили был зарегистрирован по определенному адресу. Однако после этой даты его сняли с регистрации.

В апелляционном суде подчеркнули, что эти сведения подтверждают лишь прежнее место жительства мужчины, но не позволяют установить его актуальный адрес.

"Указанные сведения подтверждают лишь ранее зарегистрированное место жительства должника и факт снятия его с регистрации, однако не позволяют установить его зарегистрированное в установленном законом порядке место жительства или пребывания на момент рассмотрения заявления о выдаче судебного приказа", – констатировала апелляция.

Таким образом, Елизавете Ясько не удалось добиться через суд выдачи приказа о взыскании алиментов с Саакашвили на содержание их малолетней дочери Жасмин. Постановление апелляционного суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Нардеп Ясько через суд требует алименты от Саакашвили, который сидит в грузинской тюрьме.

Позже сообщалось, как Саакашвили отреагировал на судебный иск нардепа Ясько об алиментах.

Также OBOZ.UA писал, что Саакашвили на фоне разборок с нардепом Ясько показал редкое фото дочери и сравнил себя с украинцами.