Степан Гига мог бы праздновать 67-летие: какие скандалы вспыхнули вокруг его детей и за что стыдили друзей певца после похорон

16 ноября народному артисту Украины Степану Гиге исполнилось бы 67 лет. После смерти певца его имя не раз оказывалось в центре громких конфликтов. Дети исполнителя Квитослава и Степан-младший столкнулись с публичными обвинениями из-за использования песен отца, а народный артист Ярослав Борута пристыдил коллег, которые не приехали на похороны, но позже публиковали скорбные посты о потере.

OBOZ.UA расскажет об этом подробнее. Одним из последних самых громких конфликтов стала история с обновленными версиями хитов Степана Гиги. В частности, певица FIЇNKA и блогер Николас Карма заявили, что представители семьи артиста сообщали им о якобы судебной тяжбе с исполнителем Никитой Киселевым из-за его перепевки композиции "Вівтар". Однако сам молодой певец опроверг эту информацию, подчеркнув, что у него есть все необходимые документы для использования песни.

Одним из последних самых гро... Источник: instagram.com/stepan.giga_official Развернуть

Конфликт с FIЇNKA, Николасом Кармой и Никитой Киселевым

Как рассказывала FIЇNKA в интервью Славе Дьомину, сначала родственники Степана Гиги предложили ей исполнить "Вівтар" на концерте памяти артиста. Стороны договорились, что она сможет спеть композицию только на этом мероприятии, без права на дальнейшее использование. Позже, после того как обновленная версия хита привлекла внимание аудитории в TikTok, исполнительница предложила официально выпустить ее и разделить роялти поровну.

По словам певицы, родственники согласились на релиз, однако запретили исполнять песню на других концертах. Ситуация стала еще более странной, когда FIЇNKA увидела, что Никита Киселев выпустил собственную версию "Вівтаря", снял клип и поет композицию вживую.

FIЇNKA запретили исполнять т... Источник: Скриншот Развернуть

Когда артистка поинтересовалась у представителей семьи о законности его действий, ей якобы ответили, что с Киселевым уже судятся из-за использования песни. Однако сам исполнитель заявил, что никаких судебных разбирательств в отношении него нет, а все вопросы использования композиции урегулированы документально.

Это возмутило FIЇNKA, которая публично обвинила менеджмент семьи Гиги во лжи. Она подчеркнула, что сама соблюдала договоренности, тогда как ей сообщили ложную информацию о юридических проблемах коллеги.

Похожую историю рассказал и Николас Карма. По его словам, дочь артиста Квитослава также сообщала ему о предстоящих судебных разбирательствах с Киселевым, из-за которых якобы откладывался вопрос о разрешении на выпуск обновленной версии композиции "Достигають вишні".

Родственники Гиги сообщили п... Источник: instagram.com/nikitakiselov Развернуть

Позже Квитослава впервые публично прокомментировала ситуацию. Она объяснила, что семья не намеревалась никого обидеть, а недоразумение возникло из-за разницы между договоренностями организаторов концерта памяти и ожиданиями отдельных артистов. По словам дочери певца, именно организаторы вели переговоры с исполнителями и согласовывали условия их участия в мероприятии.

Однако такое объяснение не убедило часть пользователей. В комментариях семью упрекали в избирательном отношении к музыкантам и перекладывании ответственности на организаторов.

Виталий Лобач обвинил детей Гиги в невыполнении обещаний

Еще один конфликт вокруг творческого наследия Степана Гиги немного ранее возник после концерта памяти артиста в киевском Дворце спорта. Певец Виталий Лобач, который присоединился к мероприятию, заявил, что семья не выполнила обещание по урегулированию прав на выпуск обновленной версии композиции "Третій тост".

Виталий Лобач обвинил детей... Источник: instagram.com/stepan.giga_official Развернуть

По словам исполнителя, он согласился выступить на концерте из уважения к творчеству покойного коллеги и за свой счет подготовил номер. До и во время мероприятия ему не озвучивали никаких ограничений относительно дальнейшего исполнения или использования песни. Более того, Квитослава Гига заверила, что поможет уладить все необходимые вопросы.

Однако позже, как утверждает Лобач, позиция семьи изменилась: его выступление назвали "подарком семье".

"Возникает логичный вопрос: если это был подарок, почему об этом не сообщили до концерта, когда я вкладывал свои деньги, время и труд? Также непонятно, почему в рамках одного концерта к разным артистам применили разные условия относительно дальнейшего использования песен", – возмутился певец.

Одним из последних громких к... Источник: facebook.com/stepan.giga Развернуть

Ярослав Борута пристыдил коллег, которые не приехали на похороны

Народный артист Украины Ярослав Борута после смерти Степана Гиги раскритиковал коллег, которые не приехали во Львов проводить певца в последний путь, но позже начали публиковать архивные фотографии с ним и посты с соболезнованиями.

Борута подчеркнул, что отсутствие на похоронах само по себе не обязательно свидетельствует о неуважении, ведь у людей могли быть объективные причины не приехать. Однако его возмутило то, что некоторые знаменитости после этого начали демонстрировать в соцсетях якобы близкие отношения с покойным исполнителем.

"Кто-то из творческих побратимов смог приехать проститься, а кто-то нет, потому что на то были определенные причины. Все прошло бы незаметно, если бы как раз те, кто не приехал во Львов, не начали выкладывать старые фото со Степаном и писать под ними всякие глупости, делая себе пиар на горе его семьи. Особенно это касается столичных "звезд", хотя среди них я не припомню ни одного коренного киевлянина", – написал артист.

Степан Гига на сцене с дочерью и сыном. Источник: facebook.com/stepan.giga

Он также заметил, что некоторые коллеги при жизни игнорировали Гигу и не приглашали его на собственные мероприятия, а после смерти начали публично выражать скорбь.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что известная блогерша оскандалилась видео у могил Ирины Фарион и Степана Гиги во Львове.