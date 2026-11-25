Состояние Джигурды ухудшилось после инфаркта: жена призвала молиться за него, а сам предатель заговорил о готовности уйти в "мир иной"

Фигуристка Марина Анисина сообщила об ухудшении состояния своего мужа, актера и певца родом из Киева Никиты Джигурды, который несколько дней назад перенес инфаркт. Лишь одни сутки Z-патриот провел в обычной палате, после чего медикам пришлось снова вернуть его в реанимацию.

В своих соцсетях Анисина призвала аудиторию молиться за 65-летнего артиста. Пост она дополнила новым фото рупора Кремля из больничной палаты.

Джигурда во второй раз попал в реанимацию. Источник: Скриншот

Незадолго до этого сам Никита Джигурда признавался, что во время сердечного приступа всерьез был готов уйти из жизни. Предатель даже успел написать на прощание молитву-мантру.

"22 ноября, когда инфаркт отправлял меня в нокдаун, весь день и вечер у меня так давило и жгло в груди, что я действительно был готов уйти в иной мир и просил ангелов забрать меня. Меня не забрали в иной мир в это полнолуние. Хотя я хотел уйти", – выдал путинист.

Предатель был готов попрощат... Источник: скриншот Развернуть

Напомним, что впервые подробности своей госпитализации Джигурда рассказал 23 ноября. По словам артиста, его самочувствие ухудшилось во время перелета на самолете. Z-патриот почувствовал сильное жжение в груди, а его давление якобы поднималось до 230. Никита Джигурда согласился вызвать скорую лишь после возвращения домой, когда у него началась сильная аритмия и стало трудно дышать.

В итоге предатель оказался в реанимации. Как заявил артист, врачи диагностировали у него обширный инфаркт с поражением передней стенки сердца и обнаружили тромб.

После начала российско-украинской войны Никита Джигурда проявил себя как один из самых одиозных поклонников политики Кремля, в частности публично поддержал оккупацию Донбасса. Уже в 2022 году он получил "награду" за свою деятельность – стал обладателем российского паспорта по упрощенной процедуре.

Артист поддерживает режим Кремля. Источник: Instagram/marinanisina

Артист неоднократно посещал оккупированные города Украины и даже заявлял о намерении воевать против нашего народа. За поддержку путинского режима в 2025 году Джигурду внесли в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что на фоне инфаркта Джигурды всплыла ужасная правда о его брате экс-украинце Сергее. Он оказался "ветераном боевых действий".