Стало известно, как сейчас живет тяжело больной "отшельник" Джек Николсон, который в последний раз появлялся на публике с тростью полгода назад

Американский актер Майкл Дуглас пролил свет на то, как сейчас живет его легендарный коллега по цеху Джек Николсон, который давно покинул Голливуд. Он отметил, что 89-летняя звезда фильмов "Сияние" и "Бэтмен" окончательно поставил крест на своей карьере и наслаждается покоем в собственном доме.

Дуглас также подчеркнул, что Джек Николас, который, по сообщениям, имеет серьезные проблемы со здоровьем, чувствует себя вполне хорошо. Редкий комментарий о друге он сделал во время презентации мемуаров One Helluva Ride, пишет People.

Майкл Дуглас дал редкий комм... Развернуть

"Я хотел бы сыграть вместе с Джеком, но он больше не снимается. С ним все в порядке. Он исчез. Я это знаю. Я до сих пор вижусь с ним, и с ним все хорошо. Он живет в своем доме и ходит вокруг в тапочках. Так бывает. Он это заслужил. Я понимаю. Он на несколько лет старше меня, но я все понимаю", – поделился Дуглас.

Напомним, что активное присутствие в медиапространстве Джек Николсон фактически поставил на паузу еще в 2010 году. Тогда он снялся в своем последнем фильме "Как знать..." и почти полностью перестал радовать поклонников выходами в свет.

В последний раз актер снимал... Развернуть

В 2021 году стала распространяться пугающая информация об ухудшении состояния здоровья актера, которого 12 раз номинировали на "Оскар", в частности о том, что у него может развиться деменция. Представители Николсона не делали официальных заявлений о его диагнозе, тогда как некоторые западные медиа, ссылаясь на людей из окружения звезды, отмечали: он ведет закрытый образ жизни и находится под опекой семьи.

Через два года после появления тревожных сообщений знаменитость посетил матч своей любимой команды "Лос-Анджелес Лейкерс". На снимках с игры можно было увидеть, что он кардинально изменился с момента исчезновения с экранов.

Звезда "Сияния" вышел в свет в 2023 году

В последний раз Джека Николсона видели на публике в апреле 2026 года. Папарацци удалось заснять момент, когда актер выходил из отеля, опираясь на палочку. На кадрах хорошо заметно, что передвигаться ему было довольно нелегко.

Актер ходит, опираясь на трость. Источник: Кадр из видео

Ранее OBOZ.UA рассказал, что легендарная Сестричка Вика шокировала своим видом после "исчезновения" на 30 лет.