Стало известно, кто сыграет нового Джеймса Бонда: все подробности об актере

Британский актер Роберт Паттинсон официально получил роль Джеймса Бонда. О назначении 40-летнего артиста сообщили 16 ноября на официальных страницах франшизы в социальных сетях, положив конец длительным предположениям о том, кто заменит Дэниела Крейга. Паттинсон уже прокомментировал новую роль и назвал ее честью всей жизни.

Об этом сообщают BBC и The Guardian. Информацию также подтвердили официальные аккаунты Джеймса Бонда в Instagram.

Что известно о назначении Роберта Паттинсона

О новом исполнителе роли агента 007 стало известно после необычной публикации на официальных страницах Джеймса Бонда. Незадолго до объявления с аккаунтов франшизы в Instagram и X исчезли прежние публикации, а вместо них появилось короткое видео с надписью "Identity confirmed" ("Личность подтверждена").

Позже интрига была раскрыта, и следующим Джеймсом Бондом станет Роберт Паттинсон. Он примет эстафету от Дэниела Крейга, который в последний раз сыграл британского разведчика в фильме "Не время умирать" (2021).

Сам актер уже отреагировал на назначение. В заявлении, которое цитирует Variety, Паттинсон признался, что для него это особенный момент.

"Джеймс Бонд – один из самых легендарных персонажей в кинематографе, и получить возможность сыграть агента 007 – это честь всей жизни", – сказал артист.

Он также поблагодарил режиссера Дени Вильнева, продюсеров Эми Паскаль и Дэвида Хеймана, а также команду Amazon MGM Studios за доверие.

"Сказать, что эта роль – осуществление мечты, было бы преуменьшением. Я не могу быть более взволнованным этим сотрудничеством и будущей работой с такой замечательной командой", – добавил Паттинсон.

Чем известен Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон родился 13 мая 1986 года в Лондоне. Актерскую карьеру он начал еще в подростковом возрасте: сначала в 13 лет присоединился к любительской театральной труппе, а затем его заметил театральный агент. Первую заметную роль на большом экране Паттинсон получил в 2005 году, сыграв Седрика Диггори в фильме "Гарри Поттер и Кубок огня". Мировую популярность ему принесла роль вампира Эдварда Каллена в киносаге "Сумерки", после выхода которой актер стал одним из самых известных молодых артистов Голливуда.

Однако Паттинсон не захотел оставаться заложником образа романтичного вампира и постепенно сменил амплуа. Он начал активно сотрудничать с независимыми режиссерами, в частности с Дэвидом Кроненбергом, Робертом Эггерсом и братьями Сафди. Особое внимание критиков привлекли его роли в фильмах "Хорошее время" и "Маяк". Позже актер вернулся к масштабным студийным проектам, сыграв Брюса Уэйна в "Бэтмене" Мэтта Ривза (2022) и главную роль в научно-фантастической картине "Микки 17" (2025). Помимо актерства, Паттинсон занимается музыкой, играет на гитаре и фортепиано, пишет собственные композиции и исполнял песни для саундтреков к "Сумеркам". Также с 2013 года он является лицом мужского аромата Dior Homme.

Кто будет работать над новым фильмом о Джеймсе Бонде

Следующая картина станет 26-м официальным фильмом франшизы и первой частью новой эры Бонда под творческим контролем Amazon MGM Studios.

Режиссерское кресло займет Дени Вильнев, известный работой над фильмами "Дюна", "Бегущий по лезвию 2049" и "Прибытие". Сценарий пишет Стивен Найт – создатель популярного сериала "Острые козырьки".

Продюсированием проекта занимаются Эми Паскаль и Дэвид Хейман. Именно этой команде предстоит сформировать новое направление развития одной из самых известных шпионских киноисторий.

Паттинсон станет седьмым актером, который сыграет Джеймса Бонда в официальной серии фильмов. До него культового персонажа в разные годы воплощали Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг.

Когда выйдет новый фильм об агенте 007

Точную дату премьеры следующей части франшизы пока не объявили. По предварительным планам, съемочный процесс должен начаться в 2027 году, а выход фильма ожидается в 2028-м.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что франшиза о Джеймсе Бонде находится на этапе полного обновления. После завершения эпохи Дэниела Крейга и перехода прав к Amazon студия формирует новую творческую команду и пересматривает подход к кастингу.