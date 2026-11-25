Стало известно, кто получит многомиллионное наследство бывшей невесты Кличко и оставила ли Хайден Панеттьери завещание

Новые судебные документы пролили свет на то, кому достанется состояние покойной американской актрисы Хайден Панеттьери, которое оценивают более чем в 6 миллионов долларов. Единственной наследницей имущества знаменитости объявили ее дочь Каю-Евдокию от украинского боксера Владимира Кличко.

Об этом сообщает таблоид Page Six. Согласно документам, актриса ушла из жизни, не оставив завещания.

Кая-Евдокия объявлена единст... Источник: Facebook Панеттьери Развернуть

Личное имущество Хайден Панеттьери оценили в $5 208 519 (около 236 254 255 грн), а недвижимость – в $1 023 600 (46 429 677 грн). Владимир Кличко подал ходатайство, чтобы распорядителем состояния его бывшей невесты стала Мелисса Москал Бенчивенга.

Обращение боксера в суд из-за состояния актрисы

В сентябре 2026 года спортсмен обратился в суд США с просьбой назначить его временным опекуном имущества Хайден Панеттьери, которое перейдет по наследству их общей дочери. Кличко настаивал, чтобы все необходимые решения были приняты "немедленно", поскольку опасался, что состоянием актрисы могут завладеть посторонние люди.

Кличко обратился в суд из-за... Развернуть

Как утверждал боксер в заявлении, незадолго до смерти Панеттьери наняла службу охраны для защиты своего дома в Лос-Анджелесе, поскольку на его территорию проник неизвестный. Кроме того, она якобы сменила замки в недвижимости и вывезла ценные вещи.

Менее чем через месяц Кличко получил статус временного опекуна над наследством Каи до назначения постоянного распорядителя. Тогда на слушание даже подключилась 11-летняя дочь боксера по видеосвязи, чтобы ответить на несколько вопросов судьи.

Впоследствии Владимир Кличко подал новые документы, в которых указал, что осведомлен о налоговой задолженности бывшей невесты в размере 30 тысяч долларов (примерно 1 360 776 грн). Он обязался погасить долг, чтобы избежать наложения штрафа на имущество Панеттьери.

Актриса умерла в 36 лет. Источник: instagram.com/haydenpanettiere

Напомним, что Хайден Панеттьери умерла 16 августа 2026 года. Трагедию признали несчастным случаем, вызванным случайной передозировкой наркотиками.

Незадолго до смерти актриса выпустила мемуары "Это я: Расплата", где рассказала о непростых периодах в жизни, в частности о решении передать опеку над дочерью Владимиру Кличко. На такой радикальный шаг она была вынуждена пойти из-за борьбы с зависимостями.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что мать экс-невесты Кличко объяснила, почему проигнорировала похороны дочери, и поставила под сомнение официальную версию ее внезапной смерти.