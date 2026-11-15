Стала известна судьба обручальных колец Жаклин Кеннеди от двух мужей: где драгоценности вдовы президента США, одно из которых оценили в $2,5 млн

Одно из колец Жаклин (Джеки) Кеннеди сейчас хранится в музее среди личных вещей бывшей первой леди США, а другое статусное украшение продали на аукционе за 2,58 миллиона долларов. Речь идет о драгоценностях, которые ей подарили два мужчины – президент Джон Ф. Кеннеди и греческий миллионер Аристотель Онассис.

После смерти Джеки в 1994 году их пути разошлись: одно украшение передали в президентскую коллекцию, а местонахождение другого до сих пор неизвестно. Об этом пишут в People.

За свою жизнь Жаклин Кеннеди получила три кольца (одно из них – помолвочное). Первое ей подарил биржевой маклер Джон Г. Хастед-младший, с которым она обручилась в 1951 году. Однако эти отношения не дошли до свадьбы: уже через год Джеки вернула кольцо бывшему жениху.

Будущий президент США подари... Развернуть

В июне 1953 года женщина объявила о помолвке с Джоном Ф. Кеннеди. Будущий президент США подарил ей украшение от ювелирного дома Van Cleef & Arpels. 12 сентября того же года пара поженилась. Их брак продлился до убийства политика в Далласе 22 ноября 1963 года.

Украшение, которое Джон Кеннеди подарил невесте, называлось toi et moi – "ты и я". Его главными элементами были бриллиант весом 2,88 карата и изумруд весом 2,84 карата. Камни обрамляли более мелкие бриллианты и изумруды.

Кольцо выбирал отец будущего президента Джозеф Кеннеди. На его дизайн, вероятно, вдохновило украшение, которым Наполеон Бонапарт сделал предложение Жозефине де Богарне в 1796 году.

Кольцо выбирал отец будущего... Развернуть

В 1962 году Джеки Кеннеди решила изменить вид подарка и отдала его на переделку в Van Cleef & Arpels. Ювелиры добавили к композиции круглые бриллианты весом 0,66 карата и камни огранки "маркиз" весом 1,46 карата.

После смерти Жаклин кольцо стало частью ее наследия. Именно поэтому теперь оно выставлено в Президентской библиотеке и музее Джона Ф. Кеннеди в Бостоне. Рядом с ним хранятся свадебное платье бывшей первой леди, альбом для помолвки и приглашение на свадьбу.

Во второй раз Жаклин Кеннеди вышла замуж в 1968 году. Второе известное украшение Джеки получила от Аристотеля Онассиса. Греческий миллионер приобрел для нее в ювелирном доме Harry Winston бриллиант огранки "маркиз" весом 40 карат, известный как "Лесото III".

Греческий миллионер приобрел... Развернуть

После смерти Жаклин кольцо появилось на аукционе Sotheby's. В апреле 1996 года его продали за 2,58 миллиона долларов, хотя эксперты предварительно оценили драгоценность в 600 тысяч долларов.

Однако покупатели – основатели Weight Watchers Альберт и Фелис Липперт – приобрели украшение не для себя, а от имени неназванного "дорогого друга".

Именно поэтому дальнейшая судьба бриллианта остается загадкой. Личность его конечного владельца так и не раскрыли, а достоверных сведений о том, где драгоценность находится сегодня, нет.

Ранее OBOZ.UA писал, почему умерли трое детей 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди и как сложилась жизнь его единственной живой дочери.