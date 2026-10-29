Соломия Витвицкая рассказала о спорах с мужем из-за крещения сына: мы разных конфессий

46-летняя журналистка и телеведущая Соломия Витвицкая, которая в конце сентября впервые стала мамой, планирует покрестить сына Устима. Однако перед тем, как определиться с организацией обряда, супругам пришлось обсудить, в какой именно церкви он пройдет, ведь они принадлежат к разным конфессиям.

Об этом звезда телеэкрана рассказала в InstaStories, где предложила подписчикам задать ей вопросы в специальном окошке. Один из пользователей поинтересовался, собираются ли Витвицкая и ее муж, военнослужащий Алексей Ситайло, крестить первенца.

Витвицкая планирует окрестить сына Устима. Источник: instagram.com/solomiyavitvitska

"Мы с мужем разных конфессий (я греко-католичка, он православный), и немного поспорили о том, в какой именно церкви будут крестины, но в итоге нашли компромисс", – ответила телеведущая.

Также Витвицкую спросили, насколько масштабным будет празднование по случаю крещения мальчика. По словам знаменитости, устраивать шумное мероприятие супруги не планируют. На обряд пригласят только самых близких.

"Это будет камерное мероприятие только с родными и самыми близкими, ничего масштабного не планируем", – пояснила журналистка.

По словам знаменитости, устр... Источник: instagram.com/solomiyavitvitska Развернуть

Напомним, Соломия Витвицкая родила сына 26 сентября 2026 года. Дата появления мальчика на свет получилась символичной – 26.09.26. О рождении первенца ведущая сообщила, опубликовав фотографию из роддома, где позировала вместе с мужем.

Супруги назвали мальчика Устимом – это древнее украинское имя латинского происхождения, которое означает "справедливый". По словам Витвицкой, именно Алексей предложил этот вариант, а позже пара нашла в нем особый символизм, связанный с профессией мужа.

Супруги назвали мальчика Устимом. Источник: instagram.com/solomiyavitvitska

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