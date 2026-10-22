Солистка группы KAZKA Зарицкая, которая весила 135 кг, показалась в белье после потрясающего похудения. Фото до и после

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая продемонстрировала впечатляющий результат своего похудения. Артистка, которая раньше весила 135 килограммов, попозировала перед камерой в фактурном бюстгальтере и полупрозрачной накидке, блеснув фигурой.

На странице коллектива в TikTok знаменитость опубликовала ролик, на котором лежит на полу и подпевает строчки нового трека. В фокусе видео в основном оставалось лицо Зарицкой, тогда как для заставки она выбрала кадр, где откровеннее похвасталась формами.

Зарицкая блеснула фигурой после похудения. Источник: Скриншот

Отметим, что серьезно работать над своим телом артистка начала несколько лет назад. Какое-то время она была убеждена, что сможет "стать счастливой" только после того, как достигнет параметров "90-60-90", но в итоге кардинально изменила мнение благодаря любимому мужчине. С тех пор главной целью для Александры Зарицкой стало не снижение цифры на весах, а создание фигуры "мечты". Исполнительница стремилась уменьшить объем рук, живота и ног.

Артистка работает над своей... Источник: instagram.com/kazka.band Развернуть

Для достижения своей цели знаменитость начала регулярно заниматься спортом. По словам солистки группы KAZKA, она никогда не жалеет себя во время тренировок и любит выполнять упражнения с дополнительным весом. В итоге упорство и самодисциплина дали результат, Зарицкая похудела как минимум на 35 кг.

Солистка KAZKA раньше весила 135 кг

Конечно же, такие перемены во внешности певицы не остаются без внимания ее поклонников. Под многими публикациями звезды можно увидеть массу комплиментов ее эффектной фигуре.

"Ого, как вы похудели. Красавица".

"Шикарная женщина, молодец. Сколько работы над собой, но оно того стоит".

"Какая красивая, глаз не оторвать".

"Вы такая красавица. Так похудели".

Певица получает много компли... Развернуть

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