"Слушатели требуют прозрачности": YouTube начнет помечать песни, созданные искусственным интеллектом
YouTube будет помечать песни, созданные ИИ.
Источник: YouTube
Сервис YouTube начнет помечать специальными метками музыкальные треки, сгенерированные искусственным интеллектом. Нововведение коснется как основной платформы сервиса, так и его приложений, в частности YouTube Music.
В компании сослались на слушателей, которые якобы "требуют прозрачности". В свою очередь, профильное издание Variety сообщает, что на самом деле это требование музыкальной индустрии.
Что говорят в YouTube
"Возможность искусственного интеллекта генерировать контент открывает для артистов новые способы творить, экспериментировать и делиться музыкой. С развитием этих инструментов наши слушатели сказали нам, что требуют прозрачности, когда слушают трек, сгенерированный искусственным интеллектом", – отмечается в последнем посте в блоге YouTube.
Причем новые метки уже начали появляться в YouTube Music. А вскоре они появятся и на основной платформе сервиса. Когда именно – не уточняется, однако в компании показали, где эту метку искать и как она выглядит.
Так теперь обозначают песни,...
Источник: YouTube
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Маркировка будет применяться к тем песням, которые, согласно определению внутренних инструментов платформы и ее партнеров, были "созданы преимущественно с помощью возможностей генерации ИИ".
Что говорят эксперты
YouTube – не первая платформа, которая вводит подобные правила. Apple Music еще в августе анонсировала добавление пометки "Создано ИИ". Также, как отмечает Variety, Spotify планирует маркировать профили артистов, которые "выглядят как сгенерированные ИИ-персонажи".
Дело в том, что еще летом организации, представляющие музыкальную индустрию, заявили о необходимости введения "новой системы маркировки ИИ-музыки". В частности, этого требовали Американская ассоциация звукозаписывающей индустрии RIAA, Международная федерация фонографической индустрии IFPI, организаторы премии "Грэмми" и профсоюз SAG-AFTRA.
Именно они предложили использовать обозначения AI-Generated ( то есть "создано ИИ") и AI-Assisted ( "создано с помощью ИИ", – OBOZ.UA), чтобы слушатели могли понимать, использовался ли искусственный интеллект при создании музыки и какую именно роль он играл.
Как сообщал OBOZ.UA, в чарт-списках YouTube уже наблюдается новый "тренд" – рост популярности музыки, созданной именно с помощью ИИ.
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