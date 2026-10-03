SKYLERR объявила о помолвке: как развивались "идеальные" отношения с ее возлюбленным-адвокатом

Украинская певица SKYLERR (настоящее имя – Валерия Кудрявец) выходит замуж за своего возлюбленного, адвоката Евгения Пронина. Избранник артистки сделал ей романтическое предложение руки и сердца, в ответ на что получил безоговорочное "да".

Радостную новость исполнительница объявила на личной странице в Instagram. SKYLERR показала серию трогательных кадров, где удалось запечатлеть, как Пронин сделал ей предложение и даже заставил потерять дар речи на несколько секунд.

"Да и только да! Принимаем поздравления", – лаконично отметила знаменитость.

Как рассказала SKYLERR, решение Евгения Пронина перевести их отношения на более серьезный уровень стало для нее полной неожиданностью. В тот день пара просто устроила фотосессию в живописной локации, а певица решила снять с любимым видео под свою песню. Именно в этот момент Пронин опустился перед SKYLERR на одно колено и протянул кольцо. На несколько секунд артистку охватил шок, а затем она начала широко улыбаться и обнимать возлюбленного.

SKYLERR не ожидала, что Прон... Источник: Скриншот Развернуть

SKYLERR на несколько секунд... Источник: instagram.com/pronin_law_you Развернуть

На фотографиях видно, что артистка получила от адвоката очень красивое кольцо с драгоценным камнем прямоугольной формы. Кроме того, в романтический момент Евгений Пронин подарил SKYLERR букет красных роз.

Певица показала красивое кольцо. Источник: instagram.com/skylerr_official

Пара показала романтические фото. Источник: instagram.com/pronin_law_you

Радость от таких кардинальных перемен в личной жизни влюбленных разделили их подписчики. Пару начали активно поздравлять с помолвкой, а в комментариях откликнулись и многие украинские звезды:

"Ну все, я плачу перед концертом. Поздравляю".

"Поздравляем, будьте счастливы!".

"Какая прекрасная реакция! Поздравляю вас, котики".

"Счастливого совместного пути!".

"Теперь она не холостячка, и это прекрасно".

Пару поздравили с помолвкой. Источник: Скриншот

История любви SKYLERR и Евгения Пронина

Слухи о том, что певицу и адвоката связывают романтические чувства, начали распространяться еще с осени 2025 года. Тогда они нередко появлялись на публичных мероприятиях в компании друг друга, однако комментариев относительно своих сердечных дел в основном избегали. SKYLERR и Пронин официально подтвердили отношения лишь в конце 2025 года, а вот подробности зарождения чувств перестали держать в секрете еще позже.

Артистка рассказала, что их с адвокатом первая встреча состоялась на Байковом кладбище. Евгений Пронин изучает это место, поэтому однажды предложил ей провести экскурсию. С того момента они начали все активнее общаться и, в конце концов, между ними вспыхнула "искра".

Пара подтвердила отношения в 2025 году. Источник: instagram.com/skylerr_official

"Для меня любое время, проведенное с ним, – идеально. Утром завтракаем вместе – идеально, каждый разъезжается по своим делам, мы поддерживаем связь по телефону – это тоже идеально. Дома смотрим TikTok, слушаем музыку, едем куда-нибудь вместе на машине – все идеально. Лучший момент для меня – это вечер, когда будто бы все неурядицы, проблемы или лишние мысли уходят на второй план, мы обнимаемся, и я засыпаю", – описывала SKYLERR роман с Прониным.

Пара также рассказала, что у них сложились небольшие традиции. SKYLERR и Евгений Пронин стараются завтракать вместе, а также играют в пинг-понг. Кстати, адвокат участвует в развитии певческой карьеры возлюбленной.

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