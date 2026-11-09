"Безумная" преподавательница вокала шокировала тренеров "Голоса страны" и поставила Пивоварова на колено. Видео

Одна из самых известных в Украине преподавательниц вокала-инфлюенсеров Елена Украинец зажгла сцену "Голоса страны" своим исполнением хита Скрябина и Натальи Могилевской – "Ти мені не даєш". Певица, которую из-за провокационных видео в сети называют "сумасшедшей", заставила трех судей развернуть свои кресла, но наставником она выбрала только одного человека.

Известный хит преподавательница вокала исполнила в более дерзком и энергичном стиле, созвучном року. Видео выступления появилось на YouTube проекта.

Елена Украинец зажгла сцену... Источник: кадр из видео Развернуть

Первым к Елене Украинец развернулось кресло Натальи Могилевской. Певица слушала ее пение с удовольствием на лице.

Тина Кароль и Артем Пивоваров также показывали, что в восторге от исполнения. И лишь на последних секундах нажали свои красные кнопки и развернули кресла.

Трое судей развернули свои кресла. Источник: кадр из видео

При этом от счастья, что судьи развернулись к ней, и под конец выступления Елена Украинец даже упала на колени, и в этот момент с нее слетела обувь.

Дальше началась борьба судей за участницу. Артем Пивоваров сразу признался, что очень плохо поет и ему "нужен настоящий коуч".

Артем Пивоваров был в восторге. Источник: кадр из видео

"Вот так все мужчины ухаживают: "мне плохо", "дай таблетку от того, от этого", – пошутила в ответ Тина Кароль.

Тогда Пивоваров продолжил: "У меня не было преподавателя. Я учился сам. Мне нужен коуч с мощной энергией, с внутренней уверенностью".

Ему в шутку ответила преподавательница: "Угу. А у вас деньги есть?" – и рассмешила весь зал.

Елена Украинец зажгла сцену. Источник: кадр из видео

Дальше дела в свои руки взяла Тина Кароль. Певица осыпала комплиментами Елену Украинец. "Елена, вы очень профессиональная, прокачанная, крутая музыкантка, крутая учительница. Вы просто включите здесь максимальный уровень, и все будут тянуться к вам. Ну а как это сделать? Понятно, что каждый из нас сможет, и вы сами сможете. Главное – вам не мешать", – сказала артистка.

Елена Украинец даже упала на... Источник: кадр из видео Развернуть

Наталья Могилевская решила подкупить артистку рассказом об общих ценностях и желаниях: "Мы с вами очень близкие люди по призванию. Я не буду перечислять все те проекты, но я всю жизнь учусь и пою. Моя мечта – создать профессиональный, офигенный, огромный интернат для талантливых детей, чтобы преподаватели из Америки, из Англии преподавали нашим детям. Это моя огромная амбициозная мечта. Давайте вместе создадим такую школу. Давайте не только петь, но и преподавать, петь вместе с учениками. Давайте сделаем что-то невероятное для страны. Ну а ваши туфли уже со мной, вы потихоньку уже перемещаетесь к человеку, который вас хорошо понимает. Я очень сильно вас хочу. Я хочу так, как Кузьма хотел меня в этой песне".

Тогда исполнительница вышла на сцену к преподавательнице и спела вместе с ней драйвовый припев "Ти мені не даєш".

Могилевская вышла на сцену к... Источник: кадр из видео Развернуть

В итоге Елена Украинец решила присоединиться к команде Артема Пивоварова. От счастья исполнитель выбежал на сцену и даже встал на одно колено перед певицей.

В частности, перед выступлением исполнительница вспомнила, что давно пыталась построить карьеру певицы, однако из-за перипетий в личной жизни и неуверенности в своих силах забросила это дело. Вместо этого после рождения дочери она начала учить других детей вокалу и нашла себя в этом деле.

От счастья исполнитель выбеж... Источник: кадр из видео Развернуть

"Я не сумасшедшая, я просто очень переживаю за своих учеников", – с улыбкой рассказала Елена Украинец.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Украинец назвала звезду украинской эстрады, у которой миллионы фанатов, но которая не умеет петь.