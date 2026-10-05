"Сел и заплакал". Олег Винник рассказал, в какой момент его "тайный" сын-немец почувствовал себя украинцем

Певец Олег Винник, который в первые дни полномасштабной войны бежал в Германию, рассказал о реакции своего сына Юлиана на первые месяцы российского вторжения. По словам артиста, мальчик увидел на немецком вокзале тысячи украинцев, спасавшихся от войны, и именно тогда якобы осознал свою принадлежность к Украине.

Об этом Винник рассказал в интервью Наталье Велесевич. Певец вспомнил, как сын вернулся домой после того, как побывал у главного вокзала, показал ему видео на телефоне и якобы не смог сдержать слез.

Юлиан обратил внимание на большое количество украинцев с желто-голубыми флагами, которые ежедневно приезжали в Германию после начала полномасштабного вторжения. Увиденное настолько поразило его, что он впервые "по-новому" почувствовал связь с родиной своего отца.

"Я помню начало войны: мой сын приходит домой, садится на диван и плачет. Говорит: "Папа, мы сегодня были на главном вокзале, и туда же каждый день приезжают украинцы". И он снял это на мобильный. И там людей не сосчитать. Просто людей очень много. Плечом к плечу, с желто-голубыми флагами, эти люди на вокзалах", – рассказал Винник.

После этого парень сказал отцу, что понял, кем себя чувствует. "Он сидит и говорит: "Ты знаешь, папа, я понимаю, что я украинец. Мне больно", – вспомнил артист.

Олег Винник с женой. Источник: Instagram Олега Винника

Ранее, в апреле 2026 года, Винник рассказал, что женился на Таюне еще в 1993 году, когда ему было 20 лет, а его избраннице – 19. По словам артиста, до свадьбы они встречались всего три месяца.

Официально брак с Таюне Винник подтвердил только в 2023 году. Тогда же стало известно, что супруги воспитывают сына Юлиана, который родился в Германии. Артист объяснял, что сознательно держал семью подальше от публичности, поскольку не хотел, чтобы жена и сын становились объектами лишних обсуждений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Олег Винник сделал заявление об изменении гражданства. 26 лет он прожил за пределами Украины, куда во взрослом возрасте ездил якобы только по работе.