Семья Степана Гиги оказалась в центре скандала из-за "суда" с одним из артистов: что не так в этой истории и почему шоу-бизнес разделился

Вокруг семьи народного артиста Украины Степана Гиги разгорелся скандал из-за права на исполнение другими певцами обновленной версии его хита "Вівтар". Как заявила FIЇNKA, родственники покойного коллеги пригрозили подать на нее в суд, если она будет петь трек на концертах. Певице сообщили, что по этой причине якобы уже идут разбирательства в правовом поле с другим исполнителем переработанной композиции Никитой Киселевым, однако эта информация оказалась неправдивой.

Теперь FIЇNKA обвиняет семью Гиги во лжи и хочет добиться прямого объяснения всех заявлений, которые звучали в личном общении. OBOZ.UA расскажет подробности скандала.

Конфликт FIЇNKA с родственниками Степана Гиги

Впервые о натянутых отношениях с семьей народного артиста FIЇNKA заговорила в интервью Славе Демину. Певица рассказала, что получила от родных Степана Гиги предложение исполнить один из его хитов на концерте памяти и с радостью согласилась. Тогда между сторонами сразу сформировалась устная договоренность: FIЇNKA может спеть "Вівтар" исключительно на мероприятии, без права на последующий релиз.

FIЇNKA запретили исполнять т... Источник: Скриншот Развернуть

Однако артистка увидела, что обновленное звучание легендарного хита привлекло бешеное внимание аудитории, поэтому решила снять под него один ролик в TikTok. Видео мгновенно "завирусилось" в сети, после чего она обратилась к семье Гиги с предложением.

"Давайте выпустим песню, потому что, когда концерт выйдет в эфир, люди все равно вырежут этот кусок, и кто-то другой будет на нем зарабатывать. Давайте разделим роялти 50 на 50 и будем жить эту жизнь. Они согласились. Но мне сказали, что выпустить можно, а исполнять на концертах – нет", – рассказала знаменитость.

В то же время FIЇNKA начала замечать, что Никита Киселев, который тоже перепел "Вівтар", не ограничивает себя в исполнении трека. Он выпустил клип на композицию и пел ее на концертах, что показалось артистке странным. FIЇNKA затронула эту тему в разговоре с семьей Гиги и в ответ услышала: "Мне сказали, что они подали на него в суд за использование песни. То есть мне нельзя ее использовать, потому что и на меня подадут в суд".

Родственники Гиги сообщили п... Источник: instagram.com/nikitakiselov Развернуть

Певица строго придерживалась этого запрета и лишь однажды решила отступить от договоренности, после чего ее менеджеру позвонили родственники Степана Гиги. FIЇNKA обвинили в нарушении договоренности.

Позиция Киселева

История артистки быстро разлетелась по сети, поэтому Никита Киселев решил поделиться собственной версией инцидента. Как сообщил исполнитель в своем Instagram, сейчас у него нет никаких юридических проблем из-за исполнения хита "Вівтар".

"Все необходимые документы подписаны с правообладателем. Использование песни оформлено документально и осуществляется официально, с соблюдением всех согласованных условий. Релиз состоялся через лейбл, на котором при жизни публиковался Степан, а весь процесс сопровождался постоянной коммуникацией с юристами. Мы также проверили информацию о суде: по имеющимся у нас данным, по состоянию на сегодня судебные разбирательства из-за использования мной песни "Вівтар" не открыты и не могут быть", – подчеркнул Киселев.

Киселев опроверг информацию... Источник: Скриншот Развернуть

Этот пост вызвал у FIЇNKA еще больше возмущения, поскольку она почувствовала себя ужасно обманутой: "Менеджмент Гиги, зачем говорить мне, что вы подали в суд на Никиту? Чтобы эта информация от меня не разошлась по нашему шоу-бизнесу? Не вышло! Вы сознательно ввели меня в заблуждение, надеясь, что эта информация не станет публичной. Стала. Пусть все несется. Я чувствую себя обманутой, потому что я действительно искренне сдержала свое обещание. А вы нагло меня обманывали. Зачем?".

FIЇNKA заявила, что менеджме... Источник: Скриншот Развернуть

Комментарий Николаса Кармы по поводу инцидента

На защиту FIЇNKA в громкой ситуации встал блогер Николас Карма. Он сообщил, что разговаривал с семьей Степана Гиги о получении прав на официальный релиз обновленной версии песни "Достигають вишні". Во время беседы дочь артиста Квитослава также говорила о судебной тяжбе с Киселевым.

"Квитослава мне позвонила и сказала, что песня им понравилась и они хотят дать мне разрешение на ее релиз, но позже, потому что сейчас они будут решать судебные вопросы с Никитой. А подают в суд на Никиту из-за того, что он незаконно выпустил песню "Вівтар" и исполняет ее на концертах. И через какое-то время вернутся к моему вопросу, чтобы мы все-таки смогли выпустить песню", – поделился блогер.

Николас Карма поделился собственным опытом

По словам Кармы, этот разговор состоялся еще в мае, а когда он попытался снова поднять соответствующий вопрос, столкнулся с полным игнорированием.

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