"Что вы сделали, диванные критики?" Камалия грубо объяснила, почему одела военную форму для видео и устроила перепалку в сети

Украинская певица Камалия резко отреагировала на хейт, с которым столкнулась после публикации видео на бронеавтомобиле в военной форме. Артистка заявила, что имела полное право одеть соответствующий наряд, поскольку она волонтер, а критикам посоветовала поехать к нашим защитникам и оказать помощь, вместо того чтобы травить ее в сети.

Ответ на негатив Камалия опубликовала в комментариях к скандальному ролику в соцсети Instagram. Исполнительница совсем не сдерживала эмоций и даже обратилась к аудитории с ругательствами, чем навлекла на себя еще больше критики.

"Какие вы, с*ка, все эксперты! А не хотели бы поехать к нашим защитникам, поддержать, помочь?! Что вы сделали, диванные критики? Я не просто певица, я военный волонтер и имею право, когда еду к военным, одевать форму! А в чем еще мне там с ними бегать?! Одеть концертное платье и каблуки? И военная форма – это еще и безопасность в лесу! Тем более у меня волонтерские шевроны и шевроны подопечной бригады (речь идет о 2-м механизированном батальоне "Бісова дюжина" 12 ОВМБр. – Ред.)", – написала певица.

Камалия ответила на критику. Источник: Скриншот

Такой грубый ответ Камалии спровоцировал еще больше возмущения в сети. Артистку раскритиковали за неуместный выбор слов: мол, она назвала "с*ками" и "диванными критиками" людей, чьи родные с большой вероятностью сейчас могут служить в рядах ВСУ.

Ответ артистки еще сильнее разозлил сеть. Источник: Скриншот

Однако знаменитость не оставила такие упреки без реакции. Как отметила Камалия, грубую лексику она использовала не в адрес людей, а лишь чтобы выразить эмоции. К этому исполнительницу подтолкнуло то, что несколько дней назад она опубликовала сбор средств на помощь военным, на который якобы никто не перечислил ни гривны.

Знаменитость поспорила с аудиторией. Источник: Скриншот

Да и на этом перепалка в комментариях не закончилась. Пользователи сети дали понять Камалии, что ни у кого нет претензий к ее волонтерской деятельности, а хейт касается именно содержания видео. Помимо того, что звезда предстала перед камерой в военной форме, украинцев разозлило и то, что для ролика она выбрала трек "Самбука". В песне звучат строки "Больше твои руки не коснутся, к сожалению" и "Не горюй, не гони, не живи, если ты не живой", из-за чего запись многие расценили как насмешку над трагедией.

"Песня о любви! То, что вы услышали, запустило ваше воображение, ваш триггер! Парням очень нравится эта песня, и они сами захотели снять под нее видео!", – ответила певица.

Камалия объяснила выбор песни для видео. Источник: Скриншот

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