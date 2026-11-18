"Секс-символ" Вася Бондарчук изменился до неузнаваемости: куда пропал легенда 2000-х и как выглядит его жена-звезда "Фабрики звезд"

В 2000-х годах певец Василь Бондарчук был одной из самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса. Большинство треков артиста становились хитами, а из-за атлетического телосложения его часто называли "секс-символом". Однако со временем популярность Бондарчука начала снижаться. Он почти полностью исчез из публичного пространства и, как стало известно теперь, за период информационного затишья кардинально изменился.

Певица Оля Цибульская поделилась снимком с Василем Бондарчуком на платформе Threads, отвечая на комментарий пользовательницы, которая поностальгировала по творчеству артиста. Коллеги по цеху встретились весной и сделали памятный кадр, на котором можно увидеть, что легенда 2000-х несколько утратил прежнюю форму, однако его харизма никуда не исчезла.

Внешность Василя Бондарчука... Источник: threads.com/cybulskaya Развернуть

На фотографии появилась и жена Василия Бондарчука – участница первого сезона "Фабрики звезд" Катерина Веласкес. С момента появления на талант-шоу ее внешность почти не изменилась.

Куда исчез Василий Бондарчук

Василий Бондарчук родился 7 октября 1984 года в городе Сквира Киевской области. Образование он получил в Высшем музыкальном училище имени Рейнгольда Глиэра, а позже поступил в Национальный авиационный университет.

Артист был на пике популярности в 2000-х. Источник: facebook.com/vasiliy.bondarchuk

В начале 2000-х Бондарчук начал сотрудничать с продюсером Юрием Никитиным и выпустил немало популярных хитов, среди которых "Серебром", "Нежная", "Бомба", "Напополам" и другие. Новая волна популярности "накрыла" артиста в 2007 году, когда он занял третье место на Национальном отборе на Евровидение.

Кардинальные изменения в его творческом пути начали прослеживаться после расторжения контракта с Юрием Никитиным. Как объяснял продюсер, Василий Бондарчук решил вынести на публику свои романтические отношения, проигнорировав договоренность этого не делать, поэтому их сотрудничество и было прекращено.

Популярность певца начала уг... Источник: facebook.com/vasiliy.bondarchuk Развернуть

"Почему мы на самом деле прекратили контракт? Проект уже начал быть коммерчески успешным, мы уже вернули все инвестиции, хотя тогда было очень непросто выходить на рынок. И у него появилась девушка, и это прекрасно. Она была красивая, я ее знал. Но вдруг они начали вдвоем появляться на интервью и концертах. Он держит ее за ручку. Я говорю: "Вася, у нас же другое направление, пусть подождет тебя дома. Зачем держать тебя за ручку перед сценой, где собрались все твои поклонницы? Есть определенные правила", – рассказал Никитин.

В 2013 году Василий Бондарчук сосредоточился на спорте. Он стал бодибилдером и даже занимал призовые места на чемпионатах Украины и Европы. В 2016-м певец объявил о творческой паузе.

Бондарчук был бодибилдером. Источник: Алексей Малайный

Сейчас Василь Бондарчук вместе с женой Екатериной Веласкес и дочерью Арианой-Селестой живет в США. После начала большой войны он ни разу не давал интервью, однако участвует в мероприятиях в поддержку Украины.

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