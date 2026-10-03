"Россия победит". Познер, который впервые с 2022 года заговорил о войне, выдал маразматический прогноз и объяснил, почему боится идти против Путина

Топ-пропагандист Владимир Познер, который долгое время вел авторскую программу на российском "Первом канале", но после 24 февраля 2022 года занял молчаливую позицию, неожиданно высказался о войне. Журналист поддержал кремлевский нарратив о том, что вина за начало Россией вооруженной агрессии против Украины якобы лежит на НАТО, более того, выдал "методический" бред о неизбежной победе РФ на поле боя.

В интервью для проекта Frontline Познер придумывал кучу оправданий террористической войне, а что наиболее интересно, прямо заявил: не мог бы высказать мнение, которое противоречило бы верхушке Кремля. Он опасается, что осуждение политики диктатора Владимира Путина может обернуться против него.

"Я считаю, что любое высказывание, которое, скажем, критикует войну, ничем не поможет. Оно не остановит войну. Это может быть опасно для меня, но это второстепенно. Мне 92 года, я прожил долгую жизнь и на самом деле ничего не боюсь. Но у меня есть родственники, и я не хочу, чтобы они страдали из-за того, что я могу сказать", – признался пропагандист.

Объяснив причины своего многолетнего молчания, Владимир Познер начал рассказывать весьма удобную для Кремля "правду" о том, что РФ напала на Украину не из-за собственных нездоровых амбиций, а из-за НАТО. По словам журналиста, россияне видели "экзистенциальную угрозу" в вступлении Украины в альянс, поэтому Путин был едва ли не вынужден начать войну.

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"Путин много раз говорил: "Мы этого не допустим". Итак, считал ли Запад, что он блефует, или понимал, что он говорит серьезно? Я лично считаю, что Запад знал, что он настроен серьезно, и хотел его спровоцировать. Стоило ли ему поддаваться на эту провокацию? Это другой вопрос, но они хотели его спровоцировать", – заявил россиянин.

В то же время Познер подчеркнул, что война "совсем не помогла России". Пропагандист признал, что из-за террористической деятельности Кремля в мире сложилась довольно антироссийская атмосфера, но очень быстро переключился на более приятную для верхушки страны-агрессора тему.

"В конце концов, Россия победит на поле боя. В этом нет никаких сомнений. У нее просто гораздо больше людей, вооружения и так далее", – помечтал журналист.

Пропагандист убежден в "непобедимости" РФ. Источник: Росмедиа

На этом маразматические прогнозы Владимира Познера не закончились. Он не взял на себя ответственность заявлять о каких-то четких сроках окончания войны, однако высказал мнение: не удивится, если вскоре украинский фронт "разрушится". Однако даже такое развитие событий, по мнению Познера, не сможет обеспечить "долгосрочный мир", мол, для этого обеим сторонам нужно "пойти на уступки".

"Я чувствую, что единственный способ закончить эту войну – это чтобы обе стороны сделали шаг назад. И речь идет не только об Украине и России, ведь НАТО играет чрезвычайно активную роль в этой войне. Можно сказать, что это почти прокси-война", – сказал пропагандист.

Напомним, что после 24 февраля 2022 года Владимир Познер решил воздержаться от публичного озвучивания своей позиции по поводу войны. Он заметно сократил свое присутствие в информационном поле, а лишь через три месяца с момента начала российской агрессии напомнил о себе. Тогда РФ была отстранена от хоккейного ЧМ по хокею 2023, а пропагандист отметил, что, учитывая "спецоперацию в Украине", в этом нет ничего удивительного.

Познер молчал о войне с 2022 года. Источник: Росмедиа

Позже Познер обвинил США в "неправильном поведении" и заговорил о высоком авторитете Путина среди россиян, но отсутствие четкой позиции относительно политики Кремля дало о себе знать. Мероприятия с его участием в РФ и за рубежом начали отменять одно за другим.

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