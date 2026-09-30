Семья Хайден Панеттьери отреагировала на судебный иск Владимира Кличко: что они об этом думают

Семья Хайден Панеттьери отреагировала на решение ее бывшего жениха, украинского боксера Владимира Кличко, подать иск в суд с целью получить опеку над имуществом актрисы, которое унаследует их общая дочь Кая-Евдокия. Близкие знаменитости полностью поддерживают спортсмена в этом, ведь считают его преданным отцом, который заботится об интересах матери своего ребенка.

Об этом сообщает TMZ. По данным таблоида, родственники Панеттьери воспринимают обращение Кличко в суд исключительно как юридическую формальность.

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"Владимир – замечательный отец, и мы ему благодарны", – подчеркнули близкие актрисы.

Отметим, что в своем иске Владимир Кличко подчеркнул: вердикт по активам Хайден Панеттьери должно быть принято "немедленно", ведь это даст ему широкие полномочия принимать решения от имени Каи. Боксер опасается, что в случае затягивания дела имущество знаменитости могут присвоить посторонние лица.

В ходатайстве спортсмен отмечал, что незадолго до смерти Панеттьери наняла службу охраны для защиты своего дома в Лос-Анджелесе после того, как неизвестный проник на его территорию. Кроме того, актриса сменила замки в доме и вывезла оттуда ценные вещи, но и эти меры не гарантируют, что вышеупомянутое лицо не попытается вновь присвоить имущество. Получение опеки над активами Хайден Панеттьери дало бы Владимиру Кличко исключительное право распоряжаться ими.

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Напомним: романтическая история актрисы и боксера началась в 2009 году. Тогда они познакомились на вечеринке у общих друзей. В 2013 году пара объявила о помолвке, а уже через год Хайден Панеттьери родила от Владимира Кличко дочь. Правда, появление ребенка не приблизило момент их свадьбы. Отношения знаменитостей дали трещину, поэтому в 2018 году они расстались.

Рождение Каи стало началом довольно тяжелого периода в жизни Панеттьери. Актриса страдала от послеродовой депрессии и пыталась улучшить свое состояние с помощью алкоголя, а затем и наркотиков. Это привело к появлению зависимостей. Хайден Панеттьери начала бороться с вредными привычками, однако все же приняла сложное решение – опека над дочерью перешла к Владимиру Кличко.

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Сердце знаменитости остановилось в возрасте 36 лет 16 августа 2026-го. По результатам вскрытия, причиной смерти Панеттьери стало токсическое воздействие нескольких веществ, среди которых фентанил (синтетический опиоидный анальгетик) и алпразолам, который назначают для лечения тревожных расстройств и панических атак.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что бывшая жена Виталия Кличко призналась, о чем она разговаривала с Хайден Панеттьери незадолго до ее смерти.