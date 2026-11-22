Пузатый тролль, жаба и розовый фламинго: самые странные национальные костюмы участниц Мисс Вселенная 2026. Фото

21 ноября на конкурсе Мисс Вселенная 2026 состоялся традиционный показ национальных костюмов, во время которого участницы продемонстрировали наряды, посвященные культуре, истории и особенностям своих стран. Некоторые представительницы выбрали довольно необычные концепции: на сцене появились пузатый тролль, золотая лягушка, розовый фламинго и даже образ, вдохновленный знаменитой картиной Винсента ван Гога.

Показ состоялся в Колизее Пуэрто-Рико, а Украину на международной сцене представляла Анна Никонова. OBOZ.UA собрал самые оригинальные и странные образы участниц.

Норвегия – сказочный тролль

Представительница Норвегии Абелоне Смедсруд решила буквально воплотить образ сказочного тролля. Она вышла на сцену в объемном коричневом костюме с большим животом, характерными чертами лица и яркими деталями.

Норвегия – сказочный тролль. Источник: instagram.com/missuniverse

Коста-Рика – золотая лягушка

Мария Леа Акоста из Коста-Рики представила костюм золотой лягушки изобилия, которая словно сидела на кувшинке и обнимала саму модель.

Коста-Рика – золотая лягушка. Источник: instagram.com/missuniverse

Мексика – розовый фламинго

Представительница Мексики Мария Гвадалупе Варгас Наранхо выбрала образ розового фламинго. Костюм полностью украсили перьями, а его главной особенностью стали две головы птицы.

Мексика – розовый фламинго. Источник: instagram.com/missuniverse

Танзания – покорительница леопардов

Участница из Танзании Квин Элизабет Макуне вышла на сцену в костюме с леопардовым принтом. Образ дополнили массивные круглые декоративные элементы за спиной, фигурки хищников, бисерная отделка и большой головной убор.

Танзания – покорительница леопардов. Источник: instagram.com/missuniverse

Панама – с попугаями на плечах

Представительница Панамы Габриэла Линет Гонсалес дель Валье продемонстрировала костюм "Богиня Панамы – Зеленое золото". Полупрозрачный наряд украсили тропическими листьями и бабочками, а на плечах конкурсантки разместили двух красных попугаев с расправленными крыльями.

Панама – с попугаями на плечах. Источник: instagram.com/missuniverse

Нидерланды – наследие ван Гога

Костюм Мелиссы Боттеми создали по мотивам картины Винсента ван Гога "Звездная ночь". На наряде воссоздали характерные закрученные облака с полотна.

Нидерланды – наследие ван Гога. Источник: instagram.com/missuniverse

Гондурас – "Дождь рыб"

Луиса Пинеда представила костюм, посвященный необычному местному природному явлению "Дождь рыб". Он сочетал голубые и белые спиральные элементы, золотистые детали и плетеные корзины с рыбой.

Гондурас – "Дождь из рыб". Источник: instagram.com/missuniverse

Кюрасао – украшенные цветами ворота

Представительница Кюрасао посвятила свой национальный костюм местному Национальному архиву. Одной из самых заметных деталей стали декоративные ворота с надписью Archivo Nashonal, которые воспроизводили архитектурный мотив учреждения.

Кюрасао – украшенные цветами ворота. Источник: instagram.com/missuniverse

Пуэрто-Рико – мимоза

Участница из страны-хозяйки конкурса Дженнифер Баррето вышла на сцену в костюме "Moriviví: Возрождение Боринкано". Зеленый образ украсили розовые и сиреневые цветы, а шесть больших веток с листьями могли раскрываться и закрываться, имитируя движение мимозы стыдливой.

Пуэрто-Рико – мимоза. Источник: instagram.com/missuniverse

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Украину на показе представила Анна Никонова в костюме "Золотая пектораль". В отличие от причудливых образов других конкурсанток, украинский наряд имел глубокий исторический и символический замысел. Его центральным элементом стала переосмысленная скифская пектораль, которую создали как символическую карту Украины. Морские мотивы олицетворяют Юг и украинский Крым, пшеница, кони и цветы символизируют плодородие и жизненную силу земли, а деревья и фигурки животных отсылают к природе Севера.