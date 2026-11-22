Пузатый тролль, жаба и розовый фламинго: самые странные национальные костюмы участниц Мисс Вселенная 2026. Фото
Самые необычные национальные...
Развернуть
21 ноября на конкурсе Мисс Вселенная 2026 состоялся традиционный показ национальных костюмов, во время которого участницы продемонстрировали наряды, посвященные культуре, истории и особенностям своих стран. Некоторые представительницы выбрали довольно необычные концепции: на сцене появились пузатый тролль, золотая лягушка, розовый фламинго и даже образ, вдохновленный знаменитой картиной Винсента ван Гога.
Показ состоялся в Колизее Пуэрто-Рико, а Украину на международной сцене представляла Анна Никонова. OBOZ.UA собрал самые оригинальные и странные образы участниц.
Норвегия – сказочный тролль
Представительница Норвегии Абелоне Смедсруд решила буквально воплотить образ сказочного тролля. Она вышла на сцену в объемном коричневом костюме с большим животом, характерными чертами лица и яркими деталями.
Норвегия – сказочный тролль.
Источник: instagram.com/missuniverse
Коста-Рика – золотая лягушка
Мария Леа Акоста из Коста-Рики представила костюм золотой лягушки изобилия, которая словно сидела на кувшинке и обнимала саму модель.
Коста-Рика – золотая лягушка.
Источник: instagram.com/missuniverse
Мексика – розовый фламинго
Представительница Мексики Мария Гвадалупе Варгас Наранхо выбрала образ розового фламинго. Костюм полностью украсили перьями, а его главной особенностью стали две головы птицы.
Мексика – розовый фламинго.
Источник: instagram.com/missuniverse
Танзания – покорительница леопардов
Участница из Танзании Квин Элизабет Макуне вышла на сцену в костюме с леопардовым принтом. Образ дополнили массивные круглые декоративные элементы за спиной, фигурки хищников, бисерная отделка и большой головной убор.
Танзания – покорительница леопардов.
Источник: instagram.com/missuniverse
Панама – с попугаями на плечах
Представительница Панамы Габриэла Линет Гонсалес дель Валье продемонстрировала костюм "Богиня Панамы – Зеленое золото". Полупрозрачный наряд украсили тропическими листьями и бабочками, а на плечах конкурсантки разместили двух красных попугаев с расправленными крыльями.
Панама – с попугаями на плечах.
Источник: instagram.com/missuniverse
Нидерланды – наследие ван Гога
Костюм Мелиссы Боттеми создали по мотивам картины Винсента ван Гога "Звездная ночь". На наряде воссоздали характерные закрученные облака с полотна.
Нидерланды – наследие ван Гога.
Источник: instagram.com/missuniverse
Гондурас – "Дождь рыб"
Луиса Пинеда представила костюм, посвященный необычному местному природному явлению "Дождь рыб". Он сочетал голубые и белые спиральные элементы, золотистые детали и плетеные корзины с рыбой.
Гондурас – "Дождь из рыб".
Источник: instagram.com/missuniverse
Кюрасао – украшенные цветами ворота
Представительница Кюрасао посвятила свой национальный костюм местному Национальному архиву. Одной из самых заметных деталей стали декоративные ворота с надписью Archivo Nashonal, которые воспроизводили архитектурный мотив учреждения.
Кюрасао – украшенные цветами ворота.
Источник: instagram.com/missuniverse
Пуэрто-Рико – мимоза
Участница из страны-хозяйки конкурса Дженнифер Баррето вышла на сцену в костюме "Moriviví: Возрождение Боринкано". Зеленый образ украсили розовые и сиреневые цветы, а шесть больших веток с листьями могли раскрываться и закрываться, имитируя движение мимозы стыдливой.
Пуэрто-Рико – мимоза.
Источник: instagram.com/missuniverse
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Украину на показе представила Анна Никонова в костюме "Золотая пектораль". В отличие от причудливых образов других конкурсанток, украинский наряд имел глубокий исторический и символический замысел. Его центральным элементом стала переосмысленная скифская пектораль, которую создали как символическую карту Украины. Морские мотивы олицетворяют Юг и украинский Крым, пшеница, кони и цветы символизируют плодородие и жизненную силу земли, а деревья и фигурки животных отсылают к природе Севера.
Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение