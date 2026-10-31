"Путинский клоун" Нурлан Сабуров нашел способ зарабатывать на россиянах после изгнания из РФ: как он разбогател более чем на $74 тысячи

Стендап-комик родом из Казахстана Нурлан Сабуров нашел способ не потерять заработки в России, несмотря на то, что ему запретили въезд на территорию страны-агрессора на 50 лет. Он сдает в аренду свой особняк в одном из элитных жилых комплексов Московской области.

По данным росмедиа, юморист превратил двухэтажный дом в своего рода инвестиционный проект и ежемесячно получает за него примерно 9 962 долларов (около 451 300 грн). Деньги за аренду, вероятнее всего, перечисляют жене Сабурова, Диане, чтобы избежать каких-либо сложностей. Такая деятельность уже принесла стендаперу как минимум 74 718 долларов (3 384 723 грн).

Что интересно, как выяснили пропагандисты, недавно Нурлану Сабурову предлагали выкупить недвижимость примерно за $1 992 504 (90 260 371 грн). Однако, похоже, юморист не захотел терять возможность зарабатывать на россиянах в долгосрочной перспективе, поэтому отказался от этого.

Напомним, что Сабурову запретили въезд в Россию, где он жил и работал много лет, в феврале 2026-го. Иронично, что об этом стендап-комик узнал прямо в московском аэропорту, куда прилетел из Дубая. Во время прохождения паспортного контроля его отвели в отдельную комнату и вручили соответствующий документ.

Комику запретили въезд в Россию на 50 лет. Источник: Росмедиа

Причиной запрета на въезд в РФ стала критика юмористом так называемой "СВО" во время концертов, а также нарушение миграционного и налогового законодательства. Как писали росмедиа, Нурлан Сабуров якобы отмывал доходы через посредников.

Репутация стендап-комика в глазах россиян постепенно начала ухудшаться с 2022 года. Дело в том, что тогда Сабуров задел эго граждан РФ шуткой об их эмиграции в Казахстан: "Как ситуация изменилась, да? Лет десять назад, когда в Москву приезжали рабочие из Средней Азии, россияне сидели: "Это кто там на такси ко мне приехал?" А сейчас все такие: "Алматы (крупнейший город Казахстана. – Ред.), всегда мечтал".

Нурлан Сабуров придумал, как... Источник: Росмедиа Развернуть

А вот в "черный список" украинцев Нурлан Сабуров попал из-за позиции по поводу войны. Поклонники юмориста неоднократно пытались "вытащить" из него хотя бы слово об осуждении или же наоборот, поддержке кремлевского режима, на что он цинично отвечал: не обязан публично оглашать свои взгляды.

В итоге попытка остаться в стороне от событий кровавой войны обернулась для Сабурова боком. Его выступление в Чикаго отменили благодаря деятельности украинской диаспоры.

"Концерт путинского клоуна в Чикаго отменен! Мэр города и концертная площадка подтвердили отмену! Официально "отложили на неопределенный срок" (вероятно, чтобы не попасть под штрафы), но на самом деле это отмена. Все вместе мы создали прецедент, а в Америке очень любят прецеденты – здесь прецедентное право. Действуйте! Весь мир готов "отменять" Россию и пророссийских клоунов всех мастей", – говорилось в заявлении.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что выгнанный из России Нурлан Сабуров сменил политические взгляды и высмеял Кремль.