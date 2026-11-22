Принц Гарри растрогал сеть благородным жестом во время встречи с ветераном войны в Украине. Фото

Принц Гарри во время своей четвертой поездки в Украину показал, как иногда один жест может сказать больше, чем слова. Во время встречи с украинскими ветеранами герцог Сассекский опустился на одно колено перед одним из них, чтобы не разговаривать свысока, а быть на одном уровне с собеседником.

Этот момент запечатлели на фото, которое вызвало волну одобрительных реакций в Threads. Автор публикации обратил внимание именно на его поведение во время разговора с украинским защитником.

Принц Гарри встал на одно ко... Развернуть

"Принц Гарри встал на колено, чтобы быть на одном уровне с воином", – кратко написала он.

В комментариях пользователи напомнили, что младший сын короля Чарльза III и сам имеет военный опыт, поэтому хорошо понимает, что означает служба. В частности, одна из авторов поста подчеркнула, что в этом жесте сочетались воспитание принца и его личный опыт войны.

Этот момент запечатлели на фото. Источник: скриншот

"Гарри сам служил в армии и хорошо понимает, что означает уважение к военным. В этом жесте видны и его опыт, и воспитание. Он опустился на колено, чтобы говорить с украинским ветераном глаза в глаза. И мне хочется, чтобы те, чья работа – поддерживать ветеранов, с уважением говорили и с ними, и о них. Героям слава! Гарри – краш", – написала блогер Саба Мусина.

Другие также отметили, что принц провел в британской армии десять лет и дважды отправлялся в боевые командировки в Афганистан. Первая служба длилась в 2007–2008 годах, вторая – в 2012–2013-м.

Принц Гарри во время своей ч... Развернуть

В комментариях также отмечали:

"Потому что у принца Гарри хорошее образование, соответствующее воспитание и опыт 10 лет службы в армии Соединенного Королевства".

"У него правильные воспитание и образование".

"Британская аристократия – это настоящая элита. У нее есть ресурсы и программа развития страны".

"Гарри всегда был адекватным, сам был рядом с военными не один день. Уважение ему".

"Он дважды был в Афганистане, знает, что такое война".

Комментарии украинцев. Источник: скриншот

Комментарии украинцев. Источник: скриншот

Напомним, фотография с ветераном появилась после четвертого приезда герцога Сассекского в Украину. В ноябре 2026 года он посетил Львов, где принял участие в первой международной конференции по вопросам военной травмы Superhumans War Trauma. Мероприятие состоялось 13–14 ноября в Superhumans Center.

Комментарии украинцев. Источник: скриншот

Комментарии украинцев. Источник: скриншот

Во время выступления принц поблагодарил украинских медиков за их работу и обратил внимание на то, как изменилась роль Украины в международном медицинском сообществе. По его словам, теперь иностранные специалисты приезжают сюда не только делиться опытом, но и перенимать знания украинских команд, которые работают с последствиями войны.

Помимо конференции, Гарри посетил Всеукраинские Игры Непокоренных во Львове, где поддержал украинских военных во время соревнований по регби на инвалидных колясках.

Герцог Сассекский в четверты... Источник: instagram.com/chrisbaronsmith Развернуть

Ранее герцог также неожиданно посетил Театр Ветеранов, где пообщался с его участниками перед спектаклем "Энеида". Тогда он пожал руку ветерану и военнослужащему Сил территориальной обороны ВСУ Артему Морозу, поблагодарил его за службу и предложил сделать совместное фото.

Как сообщал OBOZ.UA, принц Гарри, который долго жил в США, раскрыл истинную позицию американцев по отношению к Украине и бросил камень в огород Дональда Трампа.