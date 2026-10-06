Провокационное платье Тины Кароль за 157 000 грн поразило поклонников: как выглядит образ, который держался на веревках. Фото
Тина Кароль вышла на сцену в...
Источник: instagram.com/tina_karol
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Украинская певица Тина Кароль поразила поклонников новым концертным образом. 41-летняя звезда вышла на сцену в Черновцах в провокационном леопардовом платье Iman, которое держалось на веревочках, от отечественного бренда BALYKINA.
Стоимость наряда Кароль из новой коллекции компании осень-зима 2026/2027 составляет 157 500 гривен. Фотографиями в эффектном образе артистка поделилась на личной странице в Instagram.
Тина Кароль поразила поклонн...
Источник: instagram.com/tina_karol
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Певица вышла на сцену в пров...
Источник: instagram.com/tina_karol
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Наряд знаменитости представляет собой своеобразное переосмысление корсета в формате вечернего платья. Вставки из леопардовых пайеток и ледяного голубого крепа чередуются по всей длине лука, а металлические люверсы со шнуровкой соединяют их, формируя изящный силуэт. В нижней части фактурное платье плавно переходит в мягкие слои, подчеркивающие каждое движение.
Кароль вышла на сцену в платье от BALYKINA.
Источник: Скриншот
Смелый образ Тина Кароль дополнила коричневыми сапогами с заостренными носками и шнуровкой. Певица сделала эффектные голливудские локоны, а в макияже сделала акцент на нюдовых оттенках.
Платье подчеркнуло фигуру звезды.
Источник: instagram.com/tina_karol
Внешний вид знаменитости произвел неизгладимое впечатление на ее поклонников, поэтому они не скупились на комплименты в комментариях под публикацией:
"Какое красивое платье! Вы выглядите просто великолепно!".
"Образ просто вау".
"Это платье очень идет Тине".
"Очень красиво. Горячая женщина в холодный осенний вечер".
"Какое роскошное платье и как оно вам идет!"
Певицу засыпали комплиментами.
Источник: Скриншот
Ранее OBOZ.UA сообщил, что Тина Кароль раскрыла главный секрет своей красоты и объяснила, почему он влияет не только на внешность.
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