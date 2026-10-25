О чем песня победительницы Детского Евровидения 2026 Наре: перевод и видео выступления

О чем песня, которая победил...

Наре Керобян (Naré) триумфовала на Детском Евровидении 2026, а "золото" песенного конкурса ей принесла зажигательная композиция BOO! За свое выступление юная артистка получила 202 балла от национальных жюри и зрителей.

Об этом стало известно во время трансляции финала песенного конкурса, который состоялся 24 октября на Мальте. Покорить сердца мировой аудитории Наре удалось композицией, которая рассказывает о детских страхах и смелости смотреть им в лицо.

Драйвовая песня BOO! посвящена борьбе с внутренними фобиями. Как подчеркивала Наре, этим треком она хотела показать: если "встретиться" со своими страхами лицом к лицу, включить воображение, начать танцевать и смеяться, то даже самые ужасные "монстры" потеряют свою силу и станут частью игры.

Наре победила на конкурсе с треком BOO! Источник: instagram.com/junioreurovision

Ключевой частью конкурсного перформанса Наре стала декорация в форме розового дворца, в котором было много "привидений", однако не в привычном пугающем, а игривом образе. Артистка в сопровождении балета исполнила энергичную хореографическую постановку, остановившись от танцев лишь на время, когда качалась на большой пушистой лошади.

Важную роль в постановке арм... Источник: instagram.com/naresway Развернуть

Визуально привлекательнее конкурсный номер представительницы Армении делал свет. Арена переливалась неоновыми оттенками розового, фиолетового и синего цветов.

Перевод песни BOO!

Красавица, ты готова?

Тик-тик-так, тик-тик-тик-так, у-у.

***

Мама, сгущается темнота, и луна снова приходит к нам в гости

Кто в моей комнате? Кто хочет меня разыграть?

Ну же, давай вместе поиграем в прятки у меня дома

Я прячусь, не открывай глаза.

***

Я выключаю свет и начинаю танцевать

С тенями в своей комнате

Я играю и смеюсь,

Без конца шучу

Это всего лишь игра, не паникуй

О-о, как же мне страшно

Три, два…

***

Тик-тик-так, у-у, трясись, бум-бум

Тик-тик-так, у-у, танцую в комнате

Тик-тик-так, у-у, звучит нелепо, но это правда

Смотри, как я это делаю: тик-тик-так, у-у.

***

Мама, время проходит и снова возвращается

Мама, кто-то приближается, приближается и плачет

Мама, я уже слишком долго боюсь

Щелк-щелк, тук-тук, ку-ку!

***

Кто-то следит за мной?

Кто-то стоит позади?

Там действительно кто-то есть или мне только кажется? Бу!

Наре представила трек о борьбе со страхами. Источник: instagram.com/naresway

Текст конкурсной песни для Наре написал Григор Кекчян, музыку – Лилит Навасардян, а за аранжировку отвечал Ник Егибян.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что известно о триумфаторе Детского Евровидения 2026 из Армении.