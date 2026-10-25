О чем песня победительницы Детского Евровидения 2026 Наре: перевод и видео выступления
О чем песня, которая победил...
Источник: instagram.com/naresway
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Наре Керобян (Naré) триумфовала на Детском Евровидении 2026, а "золото" песенного конкурса ей принесла зажигательная композиция BOO! За свое выступление юная артистка получила 202 балла от национальных жюри и зрителей.
Об этом стало известно во время трансляции финала песенного конкурса, который состоялся 24 октября на Мальте. Покорить сердца мировой аудитории Наре удалось композицией, которая рассказывает о детских страхах и смелости смотреть им в лицо.
Драйвовая песня BOO! посвящена борьбе с внутренними фобиями. Как подчеркивала Наре, этим треком она хотела показать: если "встретиться" со своими страхами лицом к лицу, включить воображение, начать танцевать и смеяться, то даже самые ужасные "монстры" потеряют свою силу и станут частью игры.
Наре победила на конкурсе с треком BOO!
Источник: instagram.com/junioreurovision
Ключевой частью конкурсного перформанса Наре стала декорация в форме розового дворца, в котором было много "привидений", однако не в привычном пугающем, а игривом образе. Артистка в сопровождении балета исполнила энергичную хореографическую постановку, остановившись от танцев лишь на время, когда качалась на большой пушистой лошади.
Важную роль в постановке арм...
Источник: instagram.com/naresway
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Визуально привлекательнее конкурсный номер представительницы Армении делал свет. Арена переливалась неоновыми оттенками розового, фиолетового и синего цветов.
Перевод песни BOO!
Красавица, ты готова?
Тик-тик-так, тик-тик-тик-так, у-у.
***
Мама, сгущается темнота, и луна снова приходит к нам в гости
Кто в моей комнате? Кто хочет меня разыграть?
Ну же, давай вместе поиграем в прятки у меня дома
Я прячусь, не открывай глаза.
***
Я выключаю свет и начинаю танцевать
С тенями в своей комнате
Я играю и смеюсь,
Без конца шучу
Это всего лишь игра, не паникуй
О-о, как же мне страшно
Три, два…
***
Тик-тик-так, у-у, трясись, бум-бум
Тик-тик-так, у-у, танцую в комнате
Тик-тик-так, у-у, звучит нелепо, но это правда
Смотри, как я это делаю: тик-тик-так, у-у.
***
Мама, время проходит и снова возвращается
Мама, кто-то приближается, приближается и плачет
Мама, я уже слишком долго боюсь
Щелк-щелк, тук-тук, ку-ку!
***
Кто-то следит за мной?
Кто-то стоит позади?
Там действительно кто-то есть или мне только кажется? Бу!
Наре представила трек о борьбе со страхами.
Источник: instagram.com/naresway
Текст конкурсной песни для Наре написал Григор Кекчян, музыку – Лилит Навасардян, а за аранжировку отвечал Ник Егибян.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что известно о триумфаторе Детского Евровидения 2026 из Армении.