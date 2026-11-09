О материнстве, боли войны и потерях: в Киеве состоялась премьера моноспектакля Наталки Денисенко "О чем молчит женщина?"

Вчера, 8 ноября, в Киеве актриса Наталка Денисенко представила свой новый моноспектакль "О чем молчит женщина?". Премьерный показ собрал полный зал зрителей, которые пришли разделить с актрисой эту личную и откровенную историю.

В Киеве состоялась премьера... Источник: пресс-служба Развернуть

В Киеве состоялась премьера... Источник: пресс-служба Развернуть

В основу спектакля легли поэзия современных украинских авторов, музыка, пластика и видеопроекции. За привычным женским "у меня все хорошо" Наталка подняла темы, которые обычно остаются без внимания: материнство, опыт войны, насилие, детство, подростковые страхи и горечь потерь – все то, с чем на протяжении жизни сталкивается едва ли не каждая женщина. Впрочем, история находит отклик и у мужской аудитории, открывая возможность глубже понять внутренний мир своих партнерш, матерей или дочерей.

В Киеве состоялась премьера... Источник: пресс-служба Развернуть

В Киеве состоялась премьера... Источник: пресс-служба Развернуть

Поздравить Наталку с премьерой и поддержать ее на сцене пришли друзья и коллеги: Алексей Комаровский, Саша Норова, Рамина Эсхакзай, Анна Саливанчук, Оксана Гутцайт, Александр и Инна Педан и другие.

Александр и Инна Педан. Источник: пресс-служба

В Киеве состоялась премьера... Источник: пресс-служба Развернуть

"Я безмерно благодарна каждому, кто разделил со мной этот вечер! Это был невероятно теплый, чувственный и очень важный для меня момент. Для меня этот спектакль – возможность поговорить о том, о чем мы часто молчим: о настоящих чувствах, страхах, любви и желании быть услышанными. Хочется, чтобы каждый зритель нашел в этой истории что-то свое", – поделилась Наталка Денисенко.

В Киеве состоялась премьера... Источник: пресс-служба Развернуть

У спектакля также есть важная благотворительная часть. Наталка присоединилась к инициативе "Будь громкой" от ОО "Землячки". Цель сбора – обеспечить 500 украинских защитниц зимней формой, сшитой с учетом женской анатомии. Поддержать военных можно, сделав донат по ссылке или купив специальный благотворительный мерч.

Наталка Тур. Источник: пресс-служба

Егор Андрюшин. Источник: пресс-служба

Оксана Кучма. Источник: пресс-служба

Неля Шовкопляс. Источник: пресс-служба

Уже на этой неделе Наталка Денисенко отправляется с моноспектаклем в тур по городам Украины:

11 ноября – Житомир

– Житомир 12 ноября – Ровно

– Ровно 13 ноября – Ужгород

– Ужгород 14 ноября – Львов

– Львов 15 ноября – Винница

– Винница 16 ноября – Хмельницкий

– Хмельницкий 19 ноября – Кропивницкий

21 ноября – Чернигов

– Чернигов 26 ноября – Днепр

Выбирайте свой город, покупайте билеты и приходите разделить этот разговор. Ведь проговоренная боль становится силой, а разделенная искренность – объятиями, которые сейчас нужны каждому из нас.