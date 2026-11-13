"Вернулась из роддома без нашей доченьки..." Муж Ирины Федишин довел до слез новостями о состоянии жены после потери ребенка

Продюсер Виталий Човник довел сеть до слез постом о непростом состоянии своей жены, певицы Ирины Федишин, которая потеряла дочь на восьмом месяце беременности. Трагедия оставила артистку с разбитым сердцем, однако она старается не опускать руки и находит утешение в творчестве.

Как рассказал муж знаменитости в Instagram, после ужасной потери они начали совсем по-другому ощущать жизнь даже в родном доме. Чтобы хотя бы частично выплеснуть эмоции, супруги создали песню "Боль", запись которой стала для Федишин немалым испытанием.

"Я сам не знаю, где она берет эту силу. Эта песня родилась тогда, когда Ирина вернулась домой из роддома. Вернулась без нашей доченьки… С разбитым сердцем и болью, которую невозможно передать словами. Я видел, сколько слез было выплакано, сколько душевных сил ей понадобилось, чтобы снова переступить порог студии, встать перед микрофоном и попытаться запеть", – поделился продюсер.

Муж Федишин рассказал о ее с... Источник: facebook.com/iryna.fedyshyn.7 Развернуть

Первая попытка Ирины Федишин записать композицию обернулась эмоциональным срывом. По словам Виталия Човника, тогда слезы полностью лишили артистку способности петь, хотя она отдала этому делу большую часть жизни. Звезда снова и снова приходила в студию, пока не смогла создать композицию.

"Я помню, как стоял в студии и смотрел на свою жену. Я видел, как тяжело ей давалось каждое слово. Как оживали воспоминания, как боль, которую она пыталась выразить через музыку, снова накрывала ее с головой. Она пела и плакала. Я тоже не мог сдержать слез. И тогда я в очередной раз понял, какой невероятной силой обладает музыка. Иногда она может сказать больше, чем тысячи слов", – рассказал муж исполнительницы.

Виталий Човник надеется, что их музыкальная работа поможет другим людям выплеснуть все болезненные эмоции и хотя бы на мгновение обрести душевное спокойствие.

Артистка осталась с разбитым... Источник: facebook.com/ifedyshyn Развернуть

Такой откровенный пост продюсера вызвал сильные эмоции у пользователей сети, о чем они не смогли промолчать:

"Я просто прочитала этот пост и залилась слезами. А тут еще и петь".

"Душа рвется на куски, слезы душат. Боль, которая не заживет годами".

"Ваша Иринка невероятная! Очень больно, что ей и вам выпало такое страшное испытание. С такой поддержкой, как вы и ваши сыночки, и творчеством, которое она любит, пусть заживет ее рана. Просто живите, любите и творите прекрасное! Берегите друг друга. Божьего благословения".

"Очень щемяще".

Виталий Човник довел сеть до слез

Трагедия в семье Ирины Федишин

Вечером 13 октября муж артистки сообщил, что она потеряла ребенка на 35-й неделе беременности и сама оказалась на грани жизни и смерти. Когда состояние Ирины Федишин немного нормализовалось, она поделилась, что не смогла даже увидеть дочь после рождения, а "познакомилась" с ней благодаря фото, которое сделал муж.

Только в ноябре знаменитость нашла в себе силы рассказать подробности трагедии. Выяснилось, что у Ирины Федишин произошло преждевременное отслоение плаценты, сопровождавшееся внутренним кровотечением. Артистка оказалась в критическом состоянии, поэтому врачам пришлось экстренно ее прооперировать. Кроме того, из-за тяжелых осложнений ей удалили матку.

Ирина Федишин и Виталий Човн... Источник: Скриншот Развернуть

После трагедии у супругов осталось много вопросов к сотрудникам больницы Святой Анны во Львове, которые не направили певицу в медицинское учреждение после жалоб на ухудшение самочувствия. Как сообщил Виталий Човник, врач Христина Мельник порекомендовала звезде принять гомеопатический препарат, после чего – обратиться к коллеге Ольге Коваль, которая осмотрела певицу дома. Продюсер заявил, что за такую "халатность медиков" их семье пришлось заплатить слишком высокую цену, поэтому он решил добиваться справедливости.

Он написал жалобу в Министерство здравоохранения Украины, представители которого нашли в больнице семь нарушений. После резонансного поста Виталия Човника в медицинском учреждении сообщили, что провели кадровые и организационные изменения, а также работают над устранением нарушений.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ольга Сумская высказалась о возможной причине, по которой Ирина Федишин потеряла дочь.