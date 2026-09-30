Потертые джинсы и футболка: дочь-копия украинки Миллы Йовович поразила своей простотой на Неделе моды в Париже. Фото

18-летняя Эвер Андерсон, старшая дочь уроженки Украины Миллы Йовович, посетила показ женской коллекции Dior весна/лето 2027 в рамках Недели моды в Париже. Несмотря на то, что модное мероприятие предполагает эффектные выходы звездных гостей, молодая актриса на этот раз сделала ставку на максимально простой и повседневный образ.

Для появления на показе Dior 29 сентября Эвер выбрала обычную белую футболку, которую сочетала с потертыми джинсами свободного кроя. Сверху она накинула жакет приглушенного сиренево-розового оттенка из фактурной ткани.

Для появи на показі Евер обр... Развернуть

Свой образ дочь Миллы Йовович дополнила черной сумкой и коричневыми босоножками с тонкими ремешками. В руках она держала солнцезащитные очки.

Эвер Андерсон оставила волосы распущенными, слегка уложив их, а на лице нанесла легкий повседневный макияж.

Стоит отметить, что Эвер является амбассадором Dior, поэтому ее появление на показе французского модного дома не стало случайностью.

На фото с парижского показа актриса улыбается в камеру и выглядит непринужденно – совсем не так, как во время недавних выходов на красные дорожки.

Евер є амбасадоркою Dior

Это было на Венецианском кинофестивале, где она представляла фильм "Отец Джо". Тогда молодая актриса появилась сразу в трех нарядах от Dior.

Для пресс-дня она выбрала винтажное прозрачное белое платье из шелка и органзы, созданное еще в 1930-х годах. На официальной фотосессии Эвер сменила образ на розовое платье Dior из коллекции осень-2026. А на премьеру "Отца Джо" она вышла на красную дорожку в полупрозрачном платье-комбинации из коллекции Resort 2027, украшенном "цветочными" пайетками.

Эвер – старшая дочь Миллы Йовович и режиссера Пола В. С. Андерсона. Супруги также воспитывают дочерей Дашиэль Эдан и Осиан Ларк Эллиот.

Сейчас 18-летняя Андерсон живет в Париже и развивает карьеру в кино и модельном бизнесе.

Как писал OBOZ.UA, внешний вид Миллы Йовович не на шутку напугал ее поклонников во время Недели моды в Париже. Она предстала перед публикой с покрасневшими глазами и довольно уставшим выражением лица. Немало поклонников звезды отметили, что она была совершенно не похожа на саму себя.