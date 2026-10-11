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Умерла заслуженная артистка Украины Наталья Перчевская, которая более 50 лет своей жизни посвятила театру

Катерина Галущенко

Умерла заслуженная артистка...

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Заслуженная артистка Украины Наталья Перчевская умерла в возрасте 74 лет. Более полувека она посвятила театральному искусству, а с 1972 года работала только в одном театре – Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко, где сыграла в немалом количестве известных спектаклей.

О смерти актрисы сообщили на официальной странице театра Франко в Instagram. Коллеги выразили соболезнования ее родным и близким, а также всем, кто знал и ценил артистку.

Причину смерти актрисы не разглашают.

Источник: instagram.com/frankotheatre

Причину смерти не разглашают. Дата и место прощания пока не объявлены.

"Есть люди, которые оставляют после себя гораздо больше, чем роли и воспоминания о выходах на сцену. Остается тепло от встреч, голос, улыбка, моменты совместной работы, которые со временем становятся особенно дорогими", – говорится в сообщении театра.

Коллеги подчеркнули: память о Наталье Николаевне сохранят те, кто работал с ней, дружил и приходил на ее спектакли.

Наталья Перчевская начала ра...

Источник: instagram.com/frankotheatre

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"Сегодня трудно найти слова, которые могли бы передать боль этой утраты. Уход человека, посвятившего свою жизнь искусству, всегда оставляет пустоту. И в то же время остается память, которую берегут коллеги, друзья и зрители. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал, любил и уважал Наталью Николаевну", – добавили в некрологе.

Как известно из Энциклопедии современной Украины, Наталья Перчевская начала работать на сцене театра имени Ивана Франко еще в 1972 году. За десятилетия работы она успела сыграть в культовых спектаклях: "Кайдашева семья", "Тевье-Тевель", "Суд и пламя", "За двумя зайцами", "Эдит Пиаф. Жизнь в кредит" и других.

Наталья Перчевская начала ра...

Источник: instagram.com/frankotheatre

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