Умер "один из лучших украинских поэтов", который не гнался за наградами и оставил колоссальное творческое наследие

На 93-м году жизни умер украинский писатель и драматург Йосип Струцюк. Поэт посвятил творчеству более полувека, написал десятки книг, собирал народные песни и создавал кинофильмы. Но художник не стремился к громкой славе и не гнался за литературными регалиями.

О смерти Йосипа Струцюка сообщили в Департаменте культуры Луцкого городского совета. А в Волынской областной организации Национального союза писателей Украины отметили, что похороны состоялись 9 ноября на местном луцком кладбище после заупокойной службы.

Причину смерти и обстоятельс... Источник: facebook.com/lutskculture Развернуть

Причину смерти и обстоятельства, при которых он ушел из жизни, в сообщениях не уточнили.

Йосип Струцюк оставил после себя значительное творческое наследие – более 50 книг, а его вклад в украинскую литературу высоко ценили коллеги. В частности, композитор Анатолий Кос-Анатольский называл его "одним из лучших наших поэтов", а Лина Костенко отмечала честность и самобытность его творчества.

Йосип Струцюк оставил после... Источник: Facebook/Волынская организация Национального союза писателей Украины Развернуть

Митец родился 17 июля 1934 года в селе Стрельцы на Холмщине. В детстве вместе с родителями пережил принудительное выселение, а в 1946 году семья переехала на Волынь. Струцюк учился в Луцком педагогическом институте, работал в музее-усадьбе Леси Украинки и Волынском краеведческом музее, был журналистом и редактором, а также руководил любительской киностудией "Джерела".

Первые стихи писателя напечатали в 1956 году, а дебютный сборник "Признание" вышел в 1965-м. В своих произведениях он неоднократно обращался к теме родины, в частности хранил память о принудительном переселении украинцев. Также Струцюк собирал народные песни Холмщины и Подляшья, сотрудничал с композиторами Анатолием Кос-Анатольским, Александром Билашем и Анатолием Пашкевичем.

Первые стихи писателя напечатали в 1956 году. Источник: facebook.com/strucjuk

Несмотря на многочисленные награды, писатель не стремился к наградам и публичному признанию. Как вспоминала писательница Валентина Штынько, он был "далек от суетности будней, погони за регалиями и наградами, эпатажности литературных тусовок".

Однако поэт все же имел немало наград. Среди наград Струцюка – литературно-художественная премия имени Агатангела Крымского, премии "Благовест", имени Григория Сковороды и имени Пантелеймона Кулиша. В 2011 году ему присвоили звание почетного гражданина Луцка.

У поэта было немало наград. Источник: facebook.com/strucjuk

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