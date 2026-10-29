Полиция завершила расследование загадочной смерти бывшей невесты Кличко и сделала важное заявление: накажут ли кого-нибудь

Полиция Южной Каролины окончательно завершила расследование дела о смерти бывшей невесты боксера Владимира Кличко, американской актрисы Хайден Панеттьери. Трагедию признали несчастным случаем, поэтому обвинения никому предъявлены не были.

Как показало вскрытие, сердце 36-летней знаменитости остановилось в результате случайной передозировки наркотиками. В ее организме обнаружили синтетический опиоидный анальгетик фентанил и алпразолам, который назначают для лечения тревожных расстройств и панических атак. Учитывая это, полицейское управление Гринвилла сообщило о закрытии дела, пишет BBC.

Полиция признала смерть Хайд... Источник: instagram.com/haydenpanettiere Развернуть

"На основании заключения судебно-медицинского эксперта и результатов расследования смерть Хейден Панеттьери признана несчастным случаем", – заявили правоохранители.

Известно, что к расследованию также было привлечено Управление по борьбе с наркотиками. Пока ведомство не делало никаких заявлений по поводу трагедии.

Экс-невеста Кличко умерла из... Развернуть

Что известно о смерти актрисы и ходе расследования

Хайден Панеттьери внезапно ушла из жизни 16 августа 2026 года. Страшную новость сообщил отец бывшей невесты Кличко, что вызвало волну обсуждений в сети, в частности предположений о возможном убийстве. Полиция сразу начала расследование смерти актрисы и заявила: не видит признаков причастности к трагедии других лиц.

В ходе следствия внимание правоохранителей неоднократно привлекал скандальный бывший бойфренд Панеттьери Брайан Хикерсон. Мужчину обвиняли в домашнем насилии в отношении актрисы, кроме того, он вместе с братом нашел знаменитость без сознания в роковой день. Полиция хотела получить телефон Хикерсона, чтобы отследить, где он был и с кем общался 16 августа.

Бывший бойфренд Панеттьери ч... Развернуть

Вскоре после этого "проблемного" бывшего Хайден Панеттьери заковали в наручники после ссоры в баре в Южной Каролине. Когда Брайана Хикерсона задержали, он начал кричать: "Полиция обнародовала эту информацию, когда умерла моя девушка". Полный контекст разговора неизвестен. Позже его отпустили без предъявления обвинений.

Как ранее писал OBOZ.UA, в сети появилась жуткая запись последних минут жизни Хайден Панеттьери. На ней можно услышать, как брат Брайана Хикерсона пытается спасти актрису, которую нашел без сознания в квартире.