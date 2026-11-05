Крестница Путина была звездой укрТВ: как Собчак вела себя в Киеве и почему заявляла, что "сглазила" Украину

Российская журналистка Ксения Собчак, которой 5 ноября исполнилось 45 лет, после начала большой войны стала адептом нарратива "не все так однозначно", однако раньше с радостью принимала предложения сниматься в Украине. Крестница диктатора Владимира Путина была ведущей двух проектов на отечественном телевидении, а самое интересное – не боялась делать довольно резкие заявления в адрес россиян, при этом хваля украинцев.

В период с 2011 по 2019 год Собчак неоднократно приезжала в Киев, сначала исключительно по работе, а затем и для встреч с друзьями. Подробнее о том, как вела себя псевдо-оппозиционная журналистка в Украине, расскажет OBOZ.UA.

Ксения Собчак в свое время с... Развернуть

Звездой укрТВ Ксения Собчак стала в 2011 году, когда получила роль ведущей в украинской адаптации шоу "Давай одружимося". Для работы над проектом она прилетела в Киев и не "терроризировала" команду сверхъестественными прихотями. В райдере крестницы Путина были автомобиль с кондиционером, комфортабельная гримерка, куда должны были подавать обед и воду без газа. Кроме того, она просила предоставить побольше информации об особенностях шоу "Давай одружимося", в частности о рейтингах, целевой аудитории, отличиях от российской версии и так далее.

Немало времени Собчак потратила и на то, чтобы правильно произнести название проекта на украинском языке, однако потерпела неудачу. В ее версии название программы часто звучало как "Давай подружимся".

Крестница Путина вела шоу "Давай одружимося". Источник: Скриншот

Во время первого приезда ведущая провела в Украине меньше дня, однако в течение следующих нескольких месяцев задерживалась здесь значительно дольше. Рабочий день Ксении Собчак длился с 11 утра до восьми вечера, после чего она обычно возвращалась в гостиницу.

В 2014 году крестницу российского диктатора пригласили стать ведущей телепроекта "Страсти на паркете", в котором участвовали влюбленные звездные пары. Тогда она поселилась в гостинице возле Майдана Независимости и заявляла, что там сплошные "тишина и покой". По украинской столице она передвигалась на автомобиле Mercedes представительского класса.

Ксения Собчак очень радовалась тому, что присоединилась к созданию шоу, несмотря на серьезное обострение отношений между РФ и Украиной. Более того, она даже публично опровергала кремлевскую пропаганду о якобы тотальной русофобии в нашей стране.

"Вот наглядный пример еще одного отличия украинцев от нас. Можете ли вы представить себе, что в разгар кризиса на один из главных телеканалов России пригласят вести большое шоу украинского ведущего? Никогда! А я здесь веду "Страсти на паркете" и не чувствую никакой русофобии. В шоу звучит музыка, в том числе советских времен, все доброжелательны. Ведь я была уверена, что с началом кризиса меня "запретят", – заявляла журналистка.

Шоу "Страсти на паркете" зак... Источник: afisha.tochka.net Развернуть

Однако в итоге проект постигла печальная участь. Зрители должны были увидеть 11 эпизодов "Страстей на паркете", однако после выхода в эфир второго эпизода его закрыли из-за сложной политической ситуации.

"Сглазила я Украину. Закрыли "Страсти на паркете". Очень жаль. Такой хороший был проект", – отреагировала крестница Путина на ситуацию.

И все же от визитов в нашу страну Ксения Собчак не отказалась. В 2019-м, когда на востоке Украины уже не первый год шла развязанная Россией война, она приехала в украинскую столицу и показала видео с видом на Европейскую площадь, подписав его: "Ну привет, Kiев!".

Ведущая посетила Киев в 2019 году. Источник: Скриншот

Тогда журналистка разозлила граждан Украины как непонятным написанием названия города, так и самим фактом визита. Дело в том, что Собчак внесли в базу "Миротворец" из-за "сознательного нарушения Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в 2014 году". Однако правоохранители отметили, что не было никаких предпосылок для отказа ведущей во въезде на территорию нашей Родины, поскольку якобы отсутствовала подтвержденная информация о ее визите на полуостров.

Сама же Собчак заявляла, что ее поездка не имела политического подтекста: "Представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь здесь друзей без политического контекста. Невозможно, правда? Какой-то кошмар. А здесь, кстати, мои гостеприимные и замечательные друзья. И никакой политики".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что крестнице Путина Ксении Собчак запретили въезд в Латвию на неопределенный срок.