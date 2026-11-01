Крестнице Путина Собчак запретили въезд в Латвию: она напомнила, сколько денег россияне вложили в "убогую" страну

Российской журналистке, крестнице диктатора Владимира Путина Ксении Собчак и ее мужу, театральному режиссеру Константину Богомолову, запретили въезд в Латвию на неопределенный срок. В ответ телеведущая возмутилась решением местных властей и заявила, что страна должна была бы поблагодарить россиян за деньги, которые они якобы годами вкладывали в ее экономику, шоу-бизнес и культурные проекты.

О введении ограничений 1 ноября сообщила в соцсети X министр иностранных дел Латвии Байба Браже. Она написала, что внесла граждан РФ Ксению Собчак, у которой, помимо российского, также есть паспорт Израиля) и Константина Богомолова в список лиц, нежелательных для страны.

Собчак и ее мужу запретили въезд в Латвию. Источник: скриншот

Более того, этот запрет на въезд будет действовать бессрочно.

"В соответствии с пунктом 3 статьи 104 Закона об иммиграции я включила граждан Российской Федерации Ксению Собчак и Константина Богомолова в список нежелательных для Латвии лиц и запретила им въезд в Латвию на неопределенный срок", – сообщила глава МИД.

Сама Собчак отреагировала на решение в своем Telegram-канале. Крестница Путина заявила, что ей якобы безразличен запрет, поскольку она давно не посещает Латвию. В то же время россиянка потребовала от местных властей объяснений, ведь конкретных причин ограничения ей не сообщили.

"Мне, как бы, все равно, я уже давно в Латвию не езжу, но можно какое-то обоснование предъявить? Или просто назначают кого-то еврокомиссаром – и можно просто кенселить любого человека за "не нравится"? Или МИД Латвии обоснование не нужно?" – возмутилась она.

Крестница Путина заявила, чт... Источник: Скриншот Развернуть

Однако больше всего Собчак возмутило не само решение, а то, что латвийские власти, по ее мнению, не оценили финансовый вклад россиян в развитие страны. Журналистка вспомнила организованные ими мероприятия, спектакли, киносъемки и концерты, заявив, что благодаря этому местная экономика получала деньги.

"Вместо благодарности россиянам за то, что они годами вкладывали деньги, поддерживали экономику Прибалтики, привозили звезд, подпитывали своей энергией и деньгами убогий шоу-бизнес, организовывали мероприятия в этом несчастном и малопригодном зале "Дзинтари", ставили спектакли и снимали кино в этих локациях, немало добавляя в местные бюджеты, – вместо благодарности какая-то глупая демонстрация", – написала она.

Свою речь Собчак завершила заявлением, что Латвия ей больше не нужна, а также поинтересовалась, кто из россиян может следующим попасть в список нежелательных лиц. Среди возможных кандидатов она назвала журналиста Владимира Познера и бывшего главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова.

Свою речь Собчак завершила з... Источник: Instagram Собчак Развернуть

Стоит отметить, что Собчак неоднократно посещала Латвию, в частности приезжала туда отдыхать с семьей и записывать интервью. В апреле 2022 года она рассказывала, что тоже ездила туда.

Несмотря на попытки позиционировать себя как независимую журналистку, Собчак неоднократно делала заявления, демонстрировавшие ее лояльность Кремлю. В частности, в 2014 году она называла аннексию Крыма "блестящей политической комбинацией", а накануне полномасштабного вторжения в Украину выражала восхищение Владимиром Путиным, называя его на фоне Джо Байдена и Владимира Зеленского "зрелым, адекватным политиком".

В 2026 году в интервью Зинаиде Пронченко Собчак также заявляла, что Россия и Путин действуют в соответствии с национальными интересами страны, а сама РФ "должна выиграть войну".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Собчак пожаловалась на травлю в свой адрес в России после публикации хакерами якобы ее переписок.