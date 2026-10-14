Она жаловалась, что в Украине ее называли "свиньей": еще одна российская певица стала "рупором Кремля" и попала в черный список ГУР

Российская певица Юта, настоящее имя которой Анна Осипова, попала в список "рупоров Кремля" на сайте War Sanctions. Артистка, которая ранее рассказывала, как в детстве в Виннице ее якобы называли "русской свиньей", теперь прославляет кремлевских оккупантов и помогает российской пропаганде создавать из них образ героев.

Информация об исполнительнице была обнародована 14 октября. В целом в разделы "Рупоры Кремля" и "Чемпионы террора", над которыми работает Центр противодействия дезинформации совместно с ГУР, добавили данные о семи общественных деятелях из сферы культуры и спорта, причастных к предвыборной агитации в пользу правящей партии РФ. Среди них – певица Юта, хоккеист Вячеслав Фетисов и шахматист Сергей Карякин.

Информацию об исполнительниц... Источник: скриншот Развернуть

Как отмечается на платформе, Осипова является артисткой Центрального академического театра российской армии. "В своих песнях она прославляет участников так называемой СВО, реализует авторский проект "Напиши мне" об участниках "СВО", формируя их героический имидж", – говорится в сообщении.

Как Юта жаловалась на "русофобию" в Виннице

В интервью россиянке Татарке артистка вспоминала, как в детстве около года жила в Виннице. Семья переехала в украинский город из Свердловска (ныне Екатеринбург) в 1984–1985 годах. Юта с одобрением отзывалась о Виннице, вспоминая теплый климат, цветы и тюльпаны. В то же время она заявила, что в детском саду якобы столкнулась с неприязнью из-за русского языка.

Юта заявила, что в детском с... Источник: россмедиа Развернуть

Певица утверждала, что с ней не хотели общаться, поскольку другие дети и воспитатели говорили на украинском: "В какой-то момент меня в садике назвали "русской свиньей". Я думаю: "Ух ты, это что такое?" Прихожу к маме и говорю: "Мам, а вот так-то и так-то случилось".

По ее словам, мать успокоила дочь, а позже Юта якобы узнала, что и к женщине на работе относились неприязненно из-за ее российского происхождения. Этот эпизод певица назвала первым столкновением семьи с "ужасной русофобией".

"Впервые столкнулись с этой чудовищной русофобией мы в далеком 1984–1985 году. И это было как холодный душ. Это было очень неожиданно", – заявила она.

Юта жаловалась на украинцев. Источник: скриншот

Теперь Юта сама работает на российскую пропагандистскую машину, занимаясь украинофобией. Ее проекты помогают создавать положительный образ оккупантов.

Анна Семина родилась в 1979 году в Свердловске. Она училась в музыкальном училище в Москве, а в 2000 году основала группу "Юта". Коллектив выпустил дебютный альбом в 2001 году, и с тех пор она без перерыва пишет песни.

С 2005 года она также создавала музыку к российским фильмам и сериалам, в частности к телепроекту "Солдаты". В июне 2012 года певица объявила о начале сольной карьеры.

С 2005 года она также создав... Источник: Росмедиа Развернуть

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Юта поддержала агрессию Кремля и начала выпускать песни, посвященные войне.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине заблокировали еще 39 YouTube-каналов, среди которых мультсериал "Маша и Медведь".