Песня от Украины на Детском Евровидении 2026 года получит другое название

Песня "НЕ колискова", с которой Эрика Колесниченко представит Украину на Детском Евровидении 2026, получит новое название. Композицию переименуют в Not a Lullaby – именно так она будет звучать на международном конкурсе на Мальте.

Об этом рассказали во время пресс-конференции Нацотбора на Детское Евровидение 2026, сообщает сообщество "Еврофаны". По словам юной артистки, команда решила изменить название песни специально для основной части конкурса.

Вероятно, это сделано для того, чтобы иностранцам было легче познакомиться с треком.

Подобное уже случалось с украинскими заявками ранее: композицию "Дім" Артема Котенко, с которой Украина участвовала в Детском Евровидении 2024, после Нацотбора переименовали в Hear Me Now.

Напомним, Эрика Колесниченко стала победительницей Нацотбора 26 сентября. В финале она исполнила "НЕ колискову" и получила 5 баллов от профессионального жюри и 6 – от зрителей.

Именно поддержка зрителей принесла ей победу, ведь по итогам голосования Колесниченко и Злата Солоненко набрали одинаковое количество баллов, однако зрительское голосование определило представительницу Украины.

Композицию "НЕ колискова" написали в соавторстве с певицей Светланой Тарабаровой. Песня является манифестом о смелости и вере в собственные силы. В ней говорится о том, что жизнь не всегда бывает сказкой, однако для осуществления мечты нужно действовать, не бояться и не сомневаться в себе.

На международной сцене Эрика выступит под номером 11 с треком под англоязычным названием Not a Lullaby. В этом году конкурс состоится 24 октября на Мальте.

На міжнародній сцені Еріка в... Источник: Суспільне Євробачення Развернуть

Ранее OBOZ.UA сообщил, что финал национального отбора на Детское Евровидение 2026 не обошелся без проблем. Одна из судей шоу – Анна Свиридова – в последний момент была вынуждена отказаться от участия из-за проблем со здоровьем, а сам конкурс пришлось перенести в укрытие из-за постоянных атак со стороны РФ.