После слухов об ухудшении здоровья: дочь Брюса Уиллиса показала редкое фото о том, как проводит время с неизлечимо больным актером

Дочь тяжело больного актера Брюса Уиллиса – Таллулы Уиллис поделилась редким семейным снимком с 71-летним отцом, который борется с лобно-височной деменцией. На новом фото дочь обнимает актера, общаясь с ним на качелях под открытым небом.

Снимок появился в Instagram вскоре после того, как девушка публично возмутилась слухами о якобы резком ухудшении состояния здоровья звезды "Крепкого орешка". На новом кадре отец и дочь сидят рядом на качелях среди банановых деревьев и держатся за руки.

Таллула в красном свитере, джинсах и солнцезащитных очках прижалась к актеру, который для прогулки выбрал серый кардиган и розовое поло.

Дочь Брюса Уиллиса. Источник: instagram.com/buuski

В этот момент девушка смотрела на отца, но знаменитость не ответил ей взаимностью. Его взгляд был направлен куда-то в другую сторону, на землю.

Новая публикация появилась на фоне недавнего конфликта Таллулы с британским изданием Daily Mail. Издание опубликовало материал со ссылкой на анонимный источник, якобы близкий к семье. В статье утверждалось, что психическое состояние 71-летнего Брюса значительно ухудшилось, он почти не общается с близкими и живет в собственном мире. Особенно возмутительным для дочери стало описание его поведения, которое сравнили с поведением младенца.

Таллула резко отреагировала на такие сообщения и призвала неизвестного информатора не вмешиваться в жизнь ее семьи. Она подчеркнула, что подобные высказывания об отце неприемлемы, и завершила обращение категоричной фразой: "Держитесь подальше от моей семьи!"

Брюс Уиллис был рядом с доче... Источник: James x Schulze для Vogue Развернуть

Несмотря на сложный диагноз Брюса, его дочь продолжает делиться моментами их совместной жизни. В августе актер также был на свадьбе Таллулы с музыкантом Джастином Эйси, которая состоялась в США. На фотографиях с церемонии он улыбался, обнимая дочь, пока ее муж держал своего тестя за другую руку.

Напомним, в марте 2022 года семья Брюса Уиллиса сообщила, что актер завершает карьеру из-за афазии – расстройства, которое влияет на способность человека общаться. В феврале 2023-го близкие уточнили, что врачи диагностировали у него лобно-височную деменцию – прогрессирующее заболевание мозга, которое может влиять на речь, поведение и личность.

Таллула Уиллис с отцом. Источник: instagram.com/buuski

Ранее OBOZ.UA писал, что жена Брюса Уиллиса также рассказывала о состоянии мужа и опровергала распространенное представление, что лобно-височная деменция обязательно означает потерю памяти. По ее словам, Брюс помнит своих близких, хотя болезнь существенно повлияла на его речь и коммуникацию.