Ушли с большой сцены, но выступают частно: звезда "Фабрики звезд" Борисенко назвал свой гонорар за корпоративы

Братья Владимир и Александр Борисенко, которые приобрели популярность благодаря участию в украинском проекте "Фабрика звезд", больше не стремятся строить карьеру больших звезд шоу-бизнеса. Но от музыки они окончательно не отказались: сейчас близнецы выступают на частных мероприятиях и готовы развлекать гостей корпоративов как минимум за 2 тысячи долларов.

Об этом Владимир Борисенко рассказал в комментарии Люкс ФМ. Он также объяснил, жалеет ли о том, что в свое время не продолжил активную певческую карьеру, и скучает ли по большой сцене.

По словам артиста, после участия в "Фабрике звезд" они с братом не сразу ушли из музыкальной индустрии. Сначала продолжали работать как "Братья Борисенко", а позже перезапустились и создали собственный проект BRO Borisenko Brothers. За это время у них появились популярные песни, однако постоянная работа в итоге утомила обоих.

"Мы довольно долго были в работе. После "Братьев Борисенко" мы перезапускались, создавали "с нуля" собственный проект BRO. И у нас были популярные песни. Просто, как любая работа, она изматывает. Я здесь сделал все и взял оттуда все. Сейчас я не могу о чем-то сожалеть", – объяснил Владимир.

Возвращение к активной деятельности на большой сцене братья пока не рассматривают. Борисенко отметил, что они сменили профессиональные направления и теперь развиваются в других сферах. В то же время музыка остается частью их жизни: близнецы соглашаются на выступления по заказу и, по словам артиста, получают удовольствие от возможности радовать людей.

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"Нет. Мы такие люди, которые будут любить то, что есть сейчас. Нужно любить то, что у тебя есть сегодня. Нужно делать так, чтобы было завтра. Мы изменили свои истории, мы изменили свои профессии, сейчас мы развиваемся в другом направлении. Выступаем на заказ. Мы любим радовать людей. И у нас это, вроде бы, неплохо получается. А строить большую карьеру, становиться большими звездами, как оказалось, не для нас", – поделился он.

Также артист рассказал, сколько будет стоить пригласить братьев Борисенко на корпоратив. Когда журналистка предложила рассмотреть суммы от 2 до 7 тысяч долларов, Владимир согласился начать с нижней границы. По его словам, минимальный гонорар составляет 2 тысячи долларов за выступление обоих братьев, то есть по тысяче на каждого. При этом в период новогодних праздников цена будет выше.

"Установим планку – две тысячи. На двоих, по 1 тысяче на каждого. Как-нибудь разберемся. Новогодние корпоративы будут дороже", – ответил Борисенко.

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Напомним, помимо музыки Владимир занимается социальными и благотворительными инициативами, в частности развивает проект "Жить навстречу", направленный на помощь ветеранам и ветеранкам в возвращении к гражданской жизни.

Александр работает в сфере дизайна и медиа: создает визуальный контент, занимается видеомонтажом и режиссурой.

Ранее OBOZ.UA писал, что братья Борисенко назвали двух украинских артистов, которые "похоронили" свою репутацию в их глазах.