Пес Патрон, который недавно женился, стал отцом. Фото малышей

Украинский пес Патрон, известный своей работой в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (он помогает искать снаряды и взрывчатку), стал отцом – у его супруги Ланы родились щенки. Теперь пес принимает поздравления как от звезд украинской сцены, так и от других четвероногих символов современной Украины.

Сколько именно щенков у Патрона и Ланы и когда именно они появились на свет, пока достоверно неизвестно. На снимках, которые ГСЧС опубликовала в Instagram, их всего четверо, однако сам пес Патрон намекает, что их семеро.

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"Вы ждали эту новость: мы с Ланой стали родителями. Говорят, когда становишься папой или мамой, твоя жизнь меняется. Я пока не понял, как именно. Когда хочется постоянно быть рядом с ними – это оно? Или когда хочется знать, почему они сейчас попискивают и почему вон тот малыш не пищит уже целую минуту? Или проверять, чтобы все они поели? Об этих переменах говорят?" – спрашивает пес Патрон.

Щенята и Патрон. Источник: ДСНС в Instagram

Он говорит, что очень хочет быть хорошим отцом для своих детей – чтобы "они никогда не сомневались, что их любят", и "чтобы росли здоровыми", и "еще много-много папиных "чтобы".

"И хочу кое-что сказать: любви не становится меньше, когда ею делишься. Наоборот, оказалось, что ее можно разделить на семь частей, и каждая будет целой: на каждое пятнышко, носик и хвост! И еще останется для Ланы, для наших людей, для друзей. Так что я впервые передаю вам отцовский лизь", – говорит Патрон в сети.

Щенки Патрона и Ланы. Источник: ДСНС в Instagram

Поздравления для Патрона

По-видимому, разделенная на семь частей любовь Патрона (не считая отдельной части для мамы Ланы) – это и есть число щенков.

Одним из первых пса Патрона поздравил его коллега из Львовской мэрии, пушистик Левчик, известный кот-мэр Львова.

"Патрон, поздравляю с отцовством! Теперь у тебя есть собственная маленькая команда патрончиков! Желаю крепких нервов, спокойных ночей и послушных малышей. Хотя с последним, подозреваю, не повезет", – написал он в сети.

Поздравила Патрона и известная украинская звезда шоу-бизнеса Даша Астафьева. Певица, модель, актриса, телеведущая, волонтер и общественный деятель отметилась коротким, но емким: "Батя".

Пост спасателей и поздравление Патрона. Источник: скриншот

Теперь в сети ждут, когда новые члены семьи получат имена и, соответственно, появятся их фотографии уже без "сердечек", которые мешают рассмотреть потомство Ланы и Патрона.

Семья Патрона

Как сообщал OBOZ.UA, о том, что Патрон, который работает вместе с черниговскими пиротехниками, больше не холостяк, стало известно лишь в начале ноября, хотя пес женился в сентябре этого года.

Жену самой известной собаки Украины зовут Лана. Она тоже джек-рассел-терьер, как и сам Патрон.

Напомним также, как Патрон попал под ракетный обстрел в Харьковской области. Это произошло возле Балаклеи, собаку спас его владелец Михаил.