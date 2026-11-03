Пес Патрон женился: что известно о его жене Лане. Видео

Любимец украинцев пес-сапер Патрон, который работает вместе с черниговскими пиротехниками, больше не холостяк. В сентябре этого года он женился, жену самого известного пса Украины зовут Лана.

Радостной новостью 2 ноября поделились на странице Патрона в Instagram. Лана – тоже джек-рассел-терьер, как и сам Патрон.

"Мою жену зовут Лана, она очаровательная собачка (хотя и с особым джек-рассельским характером, этого у нас не отнять). Я все откладывал личную жизнь, мне казалось, что она не так важна, как рабочие дела, как волонтерство, ну, вы знаете. Многие из вас через это проходили. Но пройти мимо Ланы и не залюбоваться я не смог. Нюх за нюхом, и у нас нашлось столько общих тем", – говорится в публикации.

"Мы с Ланой дарим вам любовный лизь. Он не только для романтических дел, но и для всякой любви: к своим животным, родителям, стране и всему остальному. Целуйте близких, берегите себя!" – добавил Патрон.

В публикации упоминаются и другие новости, но ими обещают поделиться немного позже.

Украинцы в комментариях поздравляли пушистую пару и спрашивали, стоит ли вскоре ждать пополнения в собачьей семье.

"Горько молодоженам", "Это невероятная новость!!!! Поздравляю!!", "Будут маленькие Патронята?", "Поздравляю вашу молодую семью!" – писали комментаторы.

Скриншот публикации пса Патрона в Instagram

Как сообщал OBOZ.UA, самый популярный пес Украины Патрон, который работает сапером в ГСЧС, попал под ракетный обстрел в Харьковской области. Это произошло возле Балаклеи, Патрона спас его владелец Михаил.