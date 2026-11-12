Пэрис Хилтон показала свою дочь-"копию" от суррогатной матери: как выглядит 3-летняя малышка Лондон. Фото

Американская актриса и модель Перис Хилтон показала, как подросла ее дочь Лондон, которая появилась на свет с помощью суррогатной матери. Светская львица поделилась серией трогательных снимков с девочкой в ее третий день рождения и подчеркнула: с годами малышка все больше становится похожей на нее.

Для праздничного поста в Instagram знаменитость в основном выбрала кадры, на которых они с Лондон позировали перед камерой в похожих образах. Сразу можно заметить, что Хилтон часто не могла отвести взгляд от маленькой дочки, ведь та сделала ее "самым счастливым человеком".

Перис Хилтон поздравила дочь с 3-летием. Источник: instagram.com/parishilton

Светская львица трогательно обратилась к 3-летней Лондон и призналась, что после рождения девочки ее сердце "наполнилось любовью, о существовании которой она даже не подозревала". Знаменитость долго мечтала стать мамой, однако даже представить не могла, как много новых смыслов дети привнесут в ее жизнь.

"Ты – моя маленькая копия, мой ангел, мое солнышко и моя лучшая подружка навсегда. Твой звонкий смех, очаровательная улыбка, нежные объятия и поцелуи, а также твой прекрасный характер превращают каждый день в настоящую сказку. Я хотела бы остановить время и навсегда оставить тебя такой маленькой, но наблюдать, как ты познаешь мир и становишься самостоятельной личностью, – самое волшебное приключение в моей жизни", – написала модель.

Дочь светской львицы привнес... Источник: instagram.com/parishilton Развернуть

Девочка растет "копией" звездной мамы. Источник: instagram.com/parishilton

Стоит отметить, что Перис Хилтон и ее муж Картер Реум воспитывают двоих детей – дочь Лондон и сына Феликса. Светская львица сама не вынашивала малышей, а вместо этого влюбленные выбрали суррогатное материнство, хотя решиться на такой шаг им было совсем нелегко.

"Безусловно, это было трудное решение. Я, конечно, была бы в восторге от опыта вынашивания ребенка в животе, ощущения толчков и всех этих волнующих моментов", – делилась знаменитость.

Обоих детей Перис Хилтон род... Источник: instagram.com/parishilton Развернуть

Выбрать суррогатное материнство супругов подтолкнул публичный образ жизни. Перис Хилтон постоянно находилась под прицелом камер, что могло бы негативно повлиять на здоровье и безопасность детей.

"Мы должны думать о безопасности. Когда мы идем на рынок, одно дело, если кто-то останавливается и просит Перис сфотографироваться. Совсем другое дело, когда мы с ребенком в коляске", – добавил Картер Реум.

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