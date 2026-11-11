"Госпожа Гетманша": стало известно, каким будет национальный костюм украинки на Miss International. Фото

Украинка Дарья Харитонова выступит на международном конкурсе красоты Miss International 2026, финал которого состоится 27 ноября, в образе "Госпожи Гетманши". Его создали с отсылкой к казацкой эпохе, сделав акцент на бордовых цветах, традиционной вышивке и массивных кораллах.

Национальный наряд, который Харитонова представит на сцене в Японии, показали в Instagram. Главным украшением костюма стал пышный венок из бордовых, пудрово-розовых и белых цветов с зелеными листьями.

Национальный наряд, который... Источник: instagram.com/missukraine_official Развернуть

От него спускаются длинные черные и красные ленты, которые добавляют образу драматичности. Наряд дополняют белая рубашка с объемными рукавами и красно-черной вышивкой, черный корсет и несколько ярусов крупных красных кораллов и силянка.

Наряд дополняют белая рубашк... Источник: instagram.com/missukraine_official Развернуть

Талию подчеркивает широкий тканый пояс с геометрическим орнаментом, а поверх бордовой юбки спускаются два светлых полотняных передника с кружевными краями и длинной бахромой.

Талию подчеркивает широкий т... Источник: instagram.com/missukraine_official Развернуть

На странице Miss International Ukraine объяснили, что костюм "Госпожа Гетманша" стал результатом вдохновения величием казацкой эпохи. По замыслу авторов, он должен "олицетворять мудрость, благородство и силу украинской женщины".

Костюм "Госпожа Гетманша" ст... Источник: instagram.com/missukraine_official Развернуть

"Бордовые оттенки, традиционная вышивка, многослойные красные кораллы и роскошный цветочный венок подчеркивают богатство украинского культурного наследия. Каждая деталь наряда объединяет историю, традиции и национальную идентичность", – отметили в соцсетях.

Представлять Украину на Miss... Источник: instagram.com/missukraine_official Развернуть

Представлять Украину на Miss International 2026 будет финалистка "Мисс Украина 2025" Дарья Харитонова, получившая титул Miss International Ukraine. Девушка профессионально занимается спортивными бальными танцами и имеет титулы чемпионки мира среди юниоров и чемпионки Европы среди взрослых. Также она развивает собственный бренд одежды Dary Design Studio.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинка впервые в истории стала второй "Вице Мисс" на конкурсе красоты The Miss Globe 2026.