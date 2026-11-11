"Помню маленький белый гроб и как плакал": муж Ирины Федишин показал фото с похорон дочери и обнародовал обещанное "разоблачение"

Муж украинской певицы Ирины Федишин, продюсер Виталий Човник, показал фотографию с похорон их маленькой дочери Вероники. Он поделился, что до сих пор помнит каждое мгновение того трагического дня и испытывает невыразимую боль из-за того, какую страшную цену их семье пришлось заплатить за халатность врачей.

В откровенном посте в Instagram Човник отметил, что мечтал испытать на себе роль отца для дочери, а вместо этого был вынужден прощаться с ней у маленького белого гроба. После всех пережитых ужасов муж артистки решительно настроен добиться справедливости, поэтому в итоге публично "разоблачил" врачей, к которым Федишин обращалась в роковой день.

Виталий Човник показал фото... Источник: instagram.com/vitaliy_chovnyk Развернуть

"Маленький белый гроб, а в нем угасшая жизнь и разбитые мечты... Такая страшная цена врачебной халатности. Почти месяц прошел с тех пор, как наша жизнь разделилась на "до" и "после". Но я помню все. Каждую минуту, каждый взгляд, каждое слово. Больничный коридор, закрытые двери операционной, тревожные лица медиков", – поделился продюсер.

По словам Виталия Човника, в день, когда они с Ириной Федишин потеряли дочь, а сама артистка оказалась на грани жизни и смерти, он впервые почувствовал страшную беспомощность. Продюсер замечал панику среди врачей, однако все, что он мог сделать, – молиться за свою жену. Федишин, к счастью, удалось спасти, тогда как Веронику Човник тогда увидел впервые и в последний раз.

"Я помню маленький белый гроб, как держался за него руками и плакал. Сильно плакал. Так, как, наверное, никогда в жизни не плакал. Моя Вероника. Я так мечтал быть ее папой, а вместо этого стоял у маленького гроба и прощался с ней. Помню слова священника во время прощания. Он сказал, что Вероника – наш маленький ангел, что теперь она с Господом. Она там, где нет боли, страданий и слез. И что когда-нибудь Господь позволит нам снова встретиться", – написал муж певицы.

Муж Федишин поделился эмоция... Источник: instagram.com/vitaliy_chovnyk Развернуть

"Разоблачение" врачей

Виталий Човник также сдержал обещание, которое дал после того, как Ирина Федишин впервые раскрыла обстоятельства потери дочери. Артистка поделилась, что состояла на учете в больнице Святой Анны во Львове, однако решила не называть имена медиков, к которым обращалась за помощью. Муж звезды публично заявил, что расскажет о трагедии гораздо больше, и теперь сделал это.

Как сообщил Виталий Човник, беременность Ирины Федишин вела Кристина Мельник. Именно к этому врачу певица обратилась с первой жалобой на ноющую боль в животе и получила рекомендацию принимать препарат. По словам продюсера, даже после того, как состояние Федишин не улучшилось, Кристина Мельник не направила ее в больницу, а сказала связаться со своей коллегой – Ольгой Коваль.

"То есть врач, которая вела Ирину и отвечала за нее, зная, что первая боль появилась еще в 17:30, что Ирина уже час пролежала с этим "Вибурколом" и боль продолжается, что на часах уже 22:15, решает переложить всю ответственность на другого врача", – отметил продюсер.

Виталий Човник назвал имена... Развернуть

Виталий Човник рассказал, что Ольга Коваль сама предложила прийти к ним домой и осмотреть Ирину Федишин, поскольку живет неподалеку. Правда, врач не проверила сердцебиение ребенка или хотя бы давление артистки. Осмотрев живот Федишин и проведя внутренний осмотр, Коваль не направила звезду в больницу и сказала оставаться дома. Эта рекомендация оказалась роковой, ведь у певицы произошло преждевременное отслоение плаценты, которое сопровождалось внутренним кровотечением, не проявлявшимся внешне.

Как сообщили в больнице Святой Анны, врач, осмотревшая Ирину Федишин дома, то есть Ольга Коваль, больше не работает в медицинском учреждении. Эта новость вызвала у Виталия Човника немало вопросов. По словам продюсера, именно Коваль оперировала Ирину Федишин и спасла ей жизнь, после чего признала врачебную ошибку и решила уйти из больницы, а не была уволена, как говорилось в заявлении медицинского учреждения.

Еще больше Човника возмущает то, что Христина Мельник до сих пор занимает свою должность и продолжает работать с беременными. Он хочет добиться надлежащей оценки ее профессиональных действий и услышать прямой комментарий от руководительницы больницы Святой Анны Светланы Гаврилюк. Кстати, и к директору у Виталия Човника есть вопросы. Продюсеру непонятно, почему в медицинском учреждении круглосуточно не работал врач УЗИ, почему беременной Ирине Федишин пришлось идти пешком по лестнице, несмотря на тяжелое состояние, а главное – почему записи в документах кардинально отличались от реального хода событий.

Чтобы выяснить все вопросы, Виталий Човник обратился к генеральному директору Первого медицинского объединения Львова Олегу Самчуку. Как сообщил продюсер, от собеседника он услышал слова сочувствия и рассказ о том, что узкопрофильные специалисты, например врач УЗИ, не могут быть во всех больницах. После этого Човник написал жалобу в Министерство здравоохранения Украины, представители которого провели проверку в больнице Святой Анны и зафиксировали семь нарушений:

ненадлежащая оценка рисков во время беременности;

отсутствие надлежащего наблюдения за Ириной после госпитализации;

существенное опоздание с проведением УЗИ;

ненадлежащее определение и документирование объема кровопотери;

неправильная тактика переливания крови и ее компонентов;

несвоевременная экстренная медицинская помощь, в частности запоздалая диагностика отслойки плаценты;

нарушения в ведении медицинской документации.

В больнице выявили нарушения. Источник: instagram.com/vitaliy_chovnyk

Как подчеркнул Виталий Човник, всеми своими действиями он хочет добиться не мести, а правды.

"Я не хочу, чтобы кого-то наказали только потому, что мне больно. Я не хочу перечеркивать труд тысяч украинских врачей, которые каждый день спасают человеческие жизни. Напротив, я хочу, чтобы наша медицина становилась сильнее. Чтобы люди доверяли врачам. Чтобы женщины не боялись рожать в Украине. Чтобы в каждом роддоме были подготовленные специалисты, надлежащая организация работы и готовность действовать в самые критические минуты", – подчеркнул продюсер.

Эмоциональный пост мужа не смогла оставить без реакции Ирина Федишин. Она вышла на связь в Instagram-stories и лаконично отметила: "Крик отца... Виталий Човник, мне больно даже это читать".

Федишин прокомментировала пост мужа. Источник: Скриншот

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