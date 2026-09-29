Осадчая в слезах, а Козловский едет "наперегонки" с дроном: как звезды переживают адские времена в Киеве

Страна-агрессор Россия с каждым днем все больше превращает жизнь украинцев в ад. Враг не перестает цинично атаковать Киев дронами и ракетами, целенаправленно разрушая жилые дома и критически важную инфраструктуру. Трудные времена сильно сказываются на моральном состоянии наших граждан, а некоторые звезды даже не смогли больше сдерживать эмоции, поэтому вышли на связь и поделились своими переживаниями.

Одни знаменитости со слезами на глазах признались, что испытывают невероятно сильную скорбь за родную страну, тогда как другие, не подбирая слов, подчеркнули: их ненависть к россиянам только усилилась. OBOZ.UA расскажет, как звезды переживают адские времена в Киеве.

Екатерина Осадчая

Ведущая вышла в Instagram-stories в слезах и откровенно призналась, что ей не удается держаться на фоне всех этих ужасных событий. Осадчей невероятно жаль родную страну и народ, но в то же время она понимает: сдаваться – не вариант.

Осадча не змогла стримати сліз Источник: Скриншот

Наталка Денисенко

Актриса поделилась, что в последнее время жизнь в столице напоминает ей "дурдом": "Только что рядом с нами произошел взрыв. Я разучиваю монологи к спектаклю. День рождения сына. Люди прыгают из окон, чтобы спастись. Киев под непрекращающимися обстрелами. Все перемешалось. Это уже дурдом или еще нет?".

Денисенко поділилася емоціями Источник: Скриншот

Виталий Козловский

Почти постоянные российские обстрелы стали настоящим испытанием для семьи артиста. Как рассказала супруга исполнителя Юлия Бакуменко, в последние дни они словно ездят "наперегонки" с вражескими дронами, ведь куда бы ни направлялись, видят последствия атак.

"Едем на первую съемку – взрыв и пожар прямо возле места, куда едем. Едем на вторую – второе попадание, все по нашему маршруту. Едем на третью – где-то над нами сбили "Шахед". С детским садом не лучше. Дождались отбоя, добежали, дали новую тревогу, посидели там в укрытии, забрали домой. Основное место сбора в садике – к сожалению, это подвал. И дети, и воспитательницы, и помощники – все ужасно пострадали от этого", – написала избранница Козловского.

Дружина Козловського розпові... Источник: Скриншот Развернуть

MamaRika

В своих соцсетях артистка показала последствия российского террора в столице и с ругательством задала вопрос, который сейчас интересует многих: "Сколько мы еще будем терпеть этот е**аный ад?".

MamaRika поділилася кадрами... Источник: Скриншот Развернуть

Александра Зарицкая

Солистка группы Kazka опубликовала кадры горящего в результате российского удара здания, в котором расположена больница "Добробут" в Голосеевском районе. Она выразила свои эмоции в лаконичном предложении: "Я в ах*ре. Ребята, извините, но уже трудно подобрать слова, чтобы выразить эмоции".

Заріцька показала наслідки російських атак Источник: Скриншот

Анатолий Анатолич

Шоумен рассказал, что из-за вражеских обстрелов ему пришлось несколько часов просидеть на вокзале во Львове. Как подчеркнул Анатолич, задержки поездов – это пока самая меньшая проблема, однако это в очередной раз показывают нам, "какие твари воюют против нас".

"Ненавижу их всем сердцем. И буду ненавидеть всегда. Да, решил напомнить об этом себе и вам", – написал ведущий.

Анатоліч кілька годин провів... Источник: Скриншот Развернуть

Григорий Решетник

Знаменитость акцентировал внимание на цинизме страны-агрессора, подчеркнув, что враг просто стирает с лица земли украинские населенные пункты, а у него закрадывается ощущение, что дальше, к сожалению, будет только сложнее.

"Хочется, чтобы мы выстояли. Украинский народ, который для всех словно кость в горле. Хочется, чтобы наконец опомнились и наши, и их – мировые лидеры, потому что будет гораздо больше горя. У них в первую очередь!", – подчеркнул шоумен.

Решетнік сподівається, що ук... Источник: instagram.com/grisha_reshetnik Развернуть

Илона Гвоздева

В это адское время танцовщица попыталась найти утешение в вере. Она поделилась в соцсетях отрывком из псалма и выразила надежду, что это подарит кому-то из ее подписчиков силу и веру.

Гвоздьова знайшла розраду в вірі Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Alyona Alyona переехала из Киева на фоне непрекращающихся обстрелов.