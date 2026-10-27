Ольга Сумская высказалась о возможной причине, по которой Ирина Федишин потеряла дочь: это происходит внезапно и непредсказуемо

Актриса Ольга Сумская предположила, что трагедия в семье певицы Ирины Федишин, потерявшей дочь на 35-й неделе беременности, могла быть связана с опасным осложнением беременности – гестозом. Артистка провела параллель с собственным опытом: 25 лет назад она сама оказалась в критическом состоянии перед родами, и врачам пришлось срочно проводить операцию, чтобы спасти ее и ребенка.

О пережитом Сумская рассказала в интервью "Ранку у великому місті". Актриса выразила соболезнования Федишин и ее семье, отметив, что хорошо понимает, насколько непредсказуемыми могут быть осложнения во время беременности.

При этом точный диагноз певицы неизвестен, поэтому ее предположение не является подтвержденной причиной трагедии.

"Я хочу выразить глубокие соболезнования в связи с потерей маленькой красавицы Веронички. Мы уже знаем ее имя. Мне это очень близко и отзывается в моем сердце, ведь я попала в очень похожую ситуацию 25 лет назад", – поделилась актриса.

Сумская вспомнила, что тогда ее состояние резко ухудшилось, хотя она приехала в роддом планово. По словам артистки, у нее поднялось давление до 220 на 120, поэтому медикам пришлось действовать немедленно.

"Этот диагноз, который я тогда пережила... Думаю, что, возможно, у Иры было что-то похожее: он возникает непредсказуемо. Внезапно. И тогда, когда я планово приехала в роддом, у меня было давление 220 на 120, и буквально через 5 минут меня положили на операционный стол", – рассказала она.

О смерти третьего ребенка Ир... Источник: instagram.com/irynafedyshyn Развернуть

О смерти третьего ребенка Ирины Федишин стало известно 13 октября. Муж певицы и ее продюсер Виталий Човник сообщил, что супруги потеряли долгожданную дочь, которую назвали Вероникой. По его словам, сама артистка также находилась в тяжелом состоянии, и семья едва не потеряла ее.

Позже стало известно, что Федишин перенесла сложную операцию после значительной кровопотери. Човник назвал день, когда медики спасли жену, ее вторым днем рождения.

Позже певица сама обратилась к поклонникам и поблагодарила за поддержку. Она также поделилась переживаниями из-за потери дочери и рассказала, что смогла представить ее голос благодаря песне, созданной с помощью искусственного интеллекта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после трагедии Федишин впервые показалась в больнице вместе с двумя сыновьями. Семья поддерживает артистку во время восстановления после пережитого.