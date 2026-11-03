Ольга Сумская с новой стрижкой появилась на премии "Человек года" и заговорила о своей 140-летней династии. Видео

Народная артистка Украины Ольга Сумская поразила сменой имиджа во время церемонии награждения премией "Человек года". 60-летняя знаменитость решилась на эксперимент с прической – обрезала светлые волосы до плеч.

Хорошо рассмотреть обновленный образ актрисы можно было во время ее выступления на торжественном мероприятии, записью которого она уже поделилась в Instagram. Звезда была удостоена почетной награды "Митець року".

Речь Ольга Сумская начала с упоминания людей, благодаря которым сегодня может стоять на сцене премии. Она поблагодарила украинских защитников за ежедневное отстаивание независимости нашей Родины, мужа Виталия Борисюка и генерального директора "Человека года" Аркадия Райцина. Особый акцент знаменитость сделала на своей актерской династии, которая уже более ста лет не канет в небытие.

Сумская сделала удлиненное каре. Источник: Скриншот

"Это награда за мою безграничную любовь к профессии, которую мне подарили родители – Вячеслав и Анна Сумские. Они всегда в моем сердце. Это актерская династия Сумских, которой уже более 140 лет и у которой есть продолжатели. Это снова большая честь. Собственно, любовь не измеряется словами и не имеет пенсионного возраста. Поэтому я обещаю, что будут еще роли, будет энергия. Актерская профессия – это, прежде всего, лекарство от отчаяния, которое сегодня нам так нужно", – сказала звезда.

Ольга Сумская обновила свой имидж. Источник: Скриншот

Ольга Сумская блистала на сцене в черном платье-пальто с фактурным силуэтом, задекорированном по всей длине мерцающими элементами. Однако главной "изюминкой" ее образа стала новая прическа. Раньше актриса носила волосы чуть ниже груди, а теперь решила сделать удлиненное каре.

Раньше актриса носила волосы ниже груди. Источник: facebook.com/osumska

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