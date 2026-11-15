Елена Шоптенко заговорила о пополнении в семье после третьей свадьбы: что известно о ее единственном сыне
Елена Шоптенко заговорила о...
Источник: instagram.com/alena_shoptenko
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Украинский хореограф Олена Шоптенко и ее третий муж Кристиан задумываются об общем ребенке. Супруги уже обсуждают возможное пополнение в семье, однако пока танцовщица не спешит делиться подробностями.
Об этом знаменитость рассказала в интервью Люкс ФМ. На вопрос, хотели бы они с избранником стать родителями общего ребенка, Шоптенко ответила утвердительно.
"Да, мы с Кристианом говорим об общем ребенке", – призналась хореограф.
Танцовщица обсуждает будущег...
Источник: marieclaire.ua
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Других подробностей о возможном пополнении в семье танцовщица не раскрывала.
Сейчас Елена Шоптенко воспитывает единственного сына Алексея от предыдущего брака с украинским бизнесменом Алексеем Ивановым. Мальчик родился в июне 2018 года, а в этом году отпраздновал восьмой день рождения. После начала полномасштабного вторжения России хореограф вместе с сыном переехала в Австрию. Сейчас они живут в Вене, где Алексей ходит в школу и занимается футболом.
Возлюбленный Шоптенко нашел...
Источник: instagram.com/alena_shoptenko
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Важное место в жизни мальчика занимает и новый муж его мамы. По словам Елены, Кристиан смог наладить с ним теплые отношения и стал для ребенка примером и защитником. Более того, танцовщица рассказывала, что сын хорошо воспринимает советы отчима, даже если не всегда соглашается с мамой.
Кристиан смог наладить теплы...
Источник: instagram.com/alena_shoptenko
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Напомним, 23 сентября 2026 года Елена Шоптенко в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал австриец Кристиан Кайрос, с которым хореограф познакомилась в Вене на мероприятии для украинских детей-переселенцев. Пара устроила камерную свадебную церемонию в австрийском замке Schloss Hagenberg, пригласив только самых близких.
Сейчас Елена Шоптенко воспит...
Источник: instagram.com/alena_shoptenko
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Ранее OBOZ.UA сообщал, что свадебное платье Елены Шоптенко с экстремально глубоким декольте и необычной фатой разделило сеть.
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